13:18
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      "Укрлендфарминг" Бахматюка выделил полмиллиона для образования, искусства и спорта в селах

      16 Читати новину українською
      Цявук А.И., директор ООО АК "Прикарпатье"
      Цявук А.И., директор ООО АК "Прикарпатье"

      В прошлом месяце агрохолдинг «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка выделил полмиллиона гривен для поддержки сельских детсадов, школ, домов культуры, футбольных клубов и команд на территории своего присутствия.

      Крупнейший украинский агрохолдинг традиционно поддерживает развитие образования и учебные учереждения, организацию досуга на селе, в том числе занятия искусством и спортом в регионах, где присутствуют предприятия агрохолдинга. В частности, более четверти миллиона гривен из своего бюджета распределила на социальные проекты "Агрокомпания "Прикарпатье" из группы "Укрлендфарминг".

      "Наш приоритет в предоставлении помощи – это ФАПы, детские сады, школы и религиозные общины. Мы всегда поддерживаем и футбольные команды, способствуя проведению соревнований, обустройству залов для тренировки, закупке формы, спортинвентаря. Поддерживая занятия футболом взрослыми и детьми, среди прочих, десятилетия подряд помогаем футбольному клубу "Вихрь" села Ямница Тисменицкого района. Особое внимание уделяем спонсорству традиционных массовых мероприятий, таких ежегодных местных фестивалей, как, к примеру, "Праздник Лемковщины", – поделился директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук. – Стараемся максимально вникать в потребности сел, где работаем, и помогать им".

      Недавно "Агрокомпания "Прикарпатье" обустроила в Народном доме села Долгий Войнилов Калушского района Ивано-Франковской области хореографический класс для ансамбля "Бойкивчанка". Занятия посещают дети от 6 до 16 лет. Сельский староста Владимир Федькив отметил, что "Основательница ансамбля, учительница хореографии Ирина Якимечко вместе со своими ученицами ждали возможности тренироваться в нормальных условиях достаточно долго. Ранее они занимались в школьной столовой на бетонном полу. "Бойкивчанке" скоро десять лет, и за этот период ансамбль получил признание как творческий коллектив, получив в 2017 году лауреатство на областном конкурсе".

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и традиционно сотрудничают с общинами в реализации образовательных, культурных, спортивных проектов. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

      blog_ava
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня
      79951
      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      сегодня , 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      Анастасія Манюхіна 303
      Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      сегодня , 12:00 Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      Світові Медіа 715
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 11:08 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 934
      Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      сегодня , 10:10 Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      Ігор Саджениця 232
      Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      сегодня , 08:58 Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      Світлана Попова 486
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук