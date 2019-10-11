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      "Укрлендфармінг" Бахматюка виділив півмільйона на підтримку освіти, мистецтва та спорту в селах

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      Цявук О.І., директор ТОВ АК "Прикарпаття"
      Цявук О.І., директор ТОВ АК "Прикарпаття"

      Минулого місяця агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив півмільйона гривень для підтримки сільських дитсадків, шкіл, будинків культури, футбольних клубів і команд на території своєї присутності.

      "Укрлендфармінг" традиційно підтримує розвиток освіти й функціонування навчальних закладів, організацію дозвілля на селі, в тому числі заняття мистецтвом і спортом в регіонах, де присутні підприємства агрохолдингу. Зокрема, понад чверть мільйона гривень зі свого бюджету розподілила на соціальні проєкти "Агрокомпанія "Прикарпаття" з групи "Укрлендфармінг".

      "Наш пріоритет у наданні допомоги – це ФАПи, дитячі садки, школи та релігійні громади. Ми завжди підтримуємо і футбольні команди, сприяючи в проведенні змагань, облаштуванні залів для тренування, закупівлі форми, спортінвентарю. Підтримуючи заняття футболом дорослими й дітьми, серед інших, десятиріччя поспіль допомагаємо футбольному клубу "Вихор" села Ямниця Тисменицького району. Особливої уваги надаємо спонсорству традиційних масових заходів, таких щорічних місцевих фестивалів, як, до прикладу, "Свято Лемківщини", – поділився директор ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" Олександр Цявук. – Намагаємося максимально вникати в потреби сіл, де працюємо, і допомагати їм".

      Нещодавно "Агрокомпанія "Прикарпаття" облаштувала у Народному домі села Довгий Войнилів Калуського району Івано-Франківської області хореографічний клас для ансамблю "Бойківчанка". Заняття відвідують діти від 6 до 16 років. Сільський староста Володимир Федьків зазначив, що "засновниця ансамблю, вчителька хореографії Ірина Якимечко, разом зі своїми ученицями чекали можливості тренуватися в нормальних умовах досить довго. Раніше вони займалися в шкільній їдальні на бетонній підлозі. "Бойківчанці" скоро десять років, і за цей період ансамбль отримав визнання як творчий колектив, здобувши в 2017 році лауреатство на обласному конкурсі".

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України і традиційно співпрацюють з громадами в реалізації освітніх, культурних, спортивних проєктів. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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