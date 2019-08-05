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      "Укрлендфарминг" организовал День села для жителей Сергеевки на Полтавщине

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      "Укрлендфарминг" организовал День села для жителей Сергеевки на Полтавщине

      Предприятие "Агро-край" из группы компаний "Укрлендфарминг", одного из крупнейших украинских агрохолдингов, помогло в организации Дня села для жителей Сергеевки Гадячского района Полтавской области.

      Для социально ответственного предприятия поддержка культуры, образования, спорта и досуга на селе является традиционной в течение многих лет.

      День села Сергеевки Гадячского района Полтавской области отпраздновали жители и работники компаний, которые здесь работают. Активное участие приняло в организации праздника предприятие "Агро-край" из группы компаний "Укрлендфарминг", выделив более 50 тысяч грн для его проведения.

      Благодаря поддержке предприятия молодые участники посмотрели анимационное шоу "Герои в масках", узнали, что такое аквагрим и мехенди, пообщались с гигантским сказочным белым медведем и мимами.

      "Агро-Край" позаботился и о взрослых: получили премию футболисты, предприятием был обеспечен призовой фонд для конкурсов "Сергеевский вареник" и "Богатырские игры". Роман Степанович, руководитель Гадячского отделения ООО "Агро-край", поздравил жителей села с праздником и вручил подарки его активным гражданам. Развлекательная программа завершилась фейерверком и дискотекой.

      "В этом году Сергеевская ОТО праздновала свой третий день рождения, – рассказывает Игорь Лидовый, сельский глава Сергеевки. – Дата небольшая, но главное, что вместе собираются все поколения от мала до велика. Делятся каждый своими знаниями и умениями, хорошим настроением и положительными эмоциями. Не так много праздников, где собирается народ на селе, где можно себя показать и на других посмотреть. Благодаря нашему спонсору, обществу с ограниченной ответственностью "Агро-Край" группы "Укрлендфарминг", нам удалось сделать этот праздник на позитиве и высоком уровне".
       
      Руководитель предприятия Александр Колодяжный согласен с сельским главой, что селу нужен праздник, который бы объединял людей, поэтому предприятие и в дальнейшем будет поддерживать проведение дней села: "Любое хорошее дело нужно поддержать. Когда проводятся праздники в селе, которые объединяют односельчан, друзей, кумовьев, создается особая атмосфера, это событие, которое обязательно стоит посетить. А когда празднования сопровождаются еще и подарками, поздравлениями, красивыми выступлениями, то воспоминания остаются на всю жизнь. Готовы и в дальнейшем содействовать в проведении дней села".

      "Укрлендфарминг" традиционно поддерживает культурные мероприятия и организацию досуга для жителей населенных пунктов на территории своего присутствия. Один из крупнейших по объему земельного банка аграрный холдинг "Укрлендфарминг", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, инвестирует миллионы гривен в развитие культуры на селе в тех 22 областях Украины, где работает.

      blog_ava
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      8 августа
      484
      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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