"Укрлендфарминг" организовал День села для жителей Сергеевки на Полтавщине
Предприятие "Агро-край" из группы компаний "Укрлендфарминг", одного из крупнейших украинских агрохолдингов, помогло в организации Дня села для жителей Сергеевки Гадячского района Полтавской области.
Для социально ответственного предприятия поддержка культуры, образования, спорта и досуга на селе является традиционной в течение многих лет.
День села Сергеевки Гадячского района Полтавской области отпраздновали жители и работники компаний, которые здесь работают. Активное участие приняло в организации праздника предприятие "Агро-край" из группы компаний "Укрлендфарминг", выделив более 50 тысяч грн для его проведения.
Благодаря поддержке предприятия молодые участники посмотрели анимационное шоу "Герои в масках", узнали, что такое аквагрим и мехенди, пообщались с гигантским сказочным белым медведем и мимами.
"Агро-Край" позаботился и о взрослых: получили премию футболисты, предприятием был обеспечен призовой фонд для конкурсов "Сергеевский вареник" и "Богатырские игры". Роман Степанович, руководитель Гадячского отделения ООО "Агро-край", поздравил жителей села с праздником и вручил подарки его активным гражданам. Развлекательная программа завершилась фейерверком и дискотекой.
"Укрлендфарминг" традиционно поддерживает культурные мероприятия и организацию досуга для жителей населенных пунктов на территории своего присутствия. Один из крупнейших по объему земельного банка аграрный холдинг "Укрлендфарминг", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, инвестирует миллионы гривен в развитие культуры на селе в тех 22 областях Украины, где работает.