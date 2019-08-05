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      "Укрлендфармінг" організував День села для жителів Сергіївки на Полтавщині

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      "Укрлендфармінг" організував День села для жителів Сергіївки на Полтавщині

      Підприємство "Агро-Край" з групи компаній "Укрлендфармінг", одного з найбільших українських агрохолдингів, допомогло в організації Дня села для жителів Сергіївки Гадяцького району Полтавської області.

      Для соціально відповідального підприємства підтримка культури, освіти, спорту і дозвілля на селі є традиційною протягом багатьох років.

      День села Сергіївки Гадяцького району Полтавської області відсвяткували мешканці та працівники компаній, які тут працюють. Найактивнішу участь взяло в організації свята підприємство "Агро-Край" з групи компаній "Укрлендфармінг", виділивши понад 50 тисяч грн для його проведення.

      Завдяки підтримці підприємства наймолодші учасники подивилися анімаційне шоу "Герої в масках", дізналися, що таке аквагрим і мехенді, поспілкувалися з гігантським казковим білим ведмедем і мімами.

      "Агро-Край" подбав і про дорослих: отримали премію футболісти, підприємством був забезпечений призовий фонд для конкурсів "Сергіївський вареник" і "Богатирські ігри". Роман Степанович, керівник Гадяцького відділення ТОВ "Агро-Край", привітав жителів села зі святом і вручив подарунки його найактивнішим громадянам. Розважальна програма завершилася феєрверком і дискотекою.

      "У цьому році Сергіївська ОТГ святкувала свій третій день народження, – розповідає Ігор Лідовий, сільський голова Сергіївки. – Дата невелика, але головне, що разом збираються всі покоління від старого до малого. Діляться кожен своїми знаннями та вміннями, гарним настроєм та позитивними емоціями. Не так багато свят, де збирається люд на селі, де можна себе показати і на інших подивитися. Завдяки нашому спонсору, товариству з обмеженою відповідальністю "Агро-Край" групи "Укрлендфармінг", нам вдалося зробити це свято на позитиві та найвищому рівні".

      Керівник підприємства Олександр Колодяжний погоджується із сільським головою, що селу потрібне свято, яке б об'єднувало людей, тому підприємство і надалі підтримуватиме проведення днів села: "Будь-яку хорошу справу потрібно підтримати. Коли проводяться свята в селі, які об’єднують односельців, друзів, кумів, створюється особлива атмосфера, це подія, яку обов’язково варто відвідати. А коли святкування супроводжуються ще й подарунками, привітаннями, гарними виступами, то спогади залишаються на все життя. Готові й надалі сприяти у проведенні днів села".

      "Укрлендфармінг" традиційно підтримує культурні заходи та організацію дозвілля для жителів населених пунктів на території своєї присутності. Один з найбільших за обсягом земельного банку аграрний холдинг "Укрлендфармінг", який належить бізнесмену Олегу Бахматюку, інвестує мільйони гривень у розвиток культури на селі в у тих 22 областях України, де працює.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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