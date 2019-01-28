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      "Укрлендфарминг" поддерживает футбольные команды в регионах

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      "Укрлендфарминг" поддерживает футбольные команды в регионах

      70 тысяч гривен потратило социально-ответственное предприятие на поддержку футбола в двух населенных пунктах на Ивано-Франковщине.

      Так, ООО "Агрокомпания Прикарпатья", входящая в Группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, финансирует развитие спорта в регионах.

      Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" традиционно берут на себя социальные функции в регионах, где ведут свою хозяйственную деятельность – очищают дороги от снега в зимний период, помогают с ремонтом детсадов и школ, закупают оборудование для медицинских заведений и тому подобное. Также предприятия поддерживают инициативы общин, связанные со спортом. Так, ООО "Агрокомпания Прикарпатья" профинансировала летнюю деятельность футбольного клуба "Вихрь" села Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области, а также оказала спонсорскую помощь футбольной команде ФК "Селец" села Селец Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Общая сумма расходов на поддержку футбола в двух населенных пунктах составила около 70 тысяч гривен.

      "Тысячи жителей Западной Украины работают на предприятия, которые входят в нашу Группу компаний. Еще несколько тысяч являются нашими пайщиками. Все мы живем и работаем на одной земле и одинаково пользуемся и благами сел и городов. И мы осознаем необходимость поддерживать не только инфраструктуру населенных пунктов, но и поддерживать культурные и спортивные мероприятия, – рассказывает директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук. – Кроме финансирования спортивных клубов предприятия "Укрлендфарминг" уплачивают членские взносы за участие сотрудников в марафонах по бегу, а также участие команд, членами которых являются сотрудники компании, в региональных соревнованиях".

      "Наша объединенная территориальная община – одна из самых активных в регионе что касается футбола и спорта в целом, – делится председатель Ямницкой ОТГ Роман Крутой, – И мы благодарны "Укрлендфарминг" за заботу о жителях общины, которые теперь имеют возможность развивать свою футбольную команду "Вихрь" и получать еще больше удовольствия от жизни на родной земле".

      "Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом Украины по размерам земельного банка, а также одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. Согласно нескольким профильным рейтингам, Группа компаний признана одним из самых привлекательных для трудоустройства работодателей Украины. Кроме того, предприятие традиционно участвует в решении социальных нужд жителей регионов, где присутствуют предприятия агрохолдинга, а также оказывает помощь в поддержке и развитии инфраструктуры.

      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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