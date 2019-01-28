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      "Укрлендфармінг" підтримує футбольні команди в регіонах

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      "Укрлендфармінг" підтримує футбольні команди в регіонах

      70 тисяч гривень витратило соціально-відповідальне підприємство на підтримку футболу в двох населених пунктах на Івано-Франківщині.

      Так, ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, фінансує розвиток спорту в регіонах.

      Підприємства Групи компаній "Укрлендфармінг" традиційно беруть на себе соціальні функції в регіонах, де ведуть свою господарську діяльність – очищають дороги від снігу в зимовий період, допомагають з ремонтом дитсадків і шкіл, закуповують обладнання для медичних закладів тощо. Також підприємства підтримують ініціативи громад, пов’язані зі спортом. Так, ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" профінансувала річну діяльність футбольного клубу "Вихор" села Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, а також надала спонсорську допомогу футбольній команді ФК "Сілець" села Сілець Тисменицького району Івано-Франківської області. Загальна сума витрат на підтримку футболу в двох населених пунктах склала біля 70 тисяч гривень.

      "Тисячі мешканців Західної України працюють на підприємства, які входять в нашу Групу компаній. Ще кілька тисяч є нашими пайовиками. Всі ми живемо і працюємо на одній землі і однаково користуємось і благами сіл і міст. І ми усвідомлюємо необхідність підтримувати не тільки інфраструктуру населених пунктів, а й підтримувати культурні і спортивні заходи, – розповідає директор ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" Олександр Цявук. – Крім фінансування спортивних клубів підприємства "Укрлендфармінг" сплачують членські внески за участь співробітників в марафонах із бігу, а також участь команд, членами яких є співробітники компанії, в регіональних змаганнях".



      "Наша об’єднана територіальна громада – одна із найактивніших в регіоні що стосується футболу і спорту загалом, – ділиться голова Ямницької ОТГ Роман Крутий, – І ми вдячні "Укрлендфармінг" за турботу про мешканців громади, які тепер мають можливість розвивати свою футбольну команду "Вихор" і отримувати ще більше задоволення від життя на рідній землі".

      "Укрлендфармінг" є найбільшим агрохолдингом України за розмірами земельного банку, а також одним з найбільших в Україні платників податків. Згідно з кількома профільними рейтингами Група компаній визнана одним з найпривабливіших для працевлаштування роботодавців України. Окрім того, підприємство традиційно бере участь у вирішенні соціальні потреби жителів регіонів, де присутні підприємства агрохолдингу, а також надає допомогу у підтримці та розвитку інфраструктури.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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