Укрлендфарминг вошел в рейтинг самых привлекательных для трудоустройства компаний

Крупнейший агрохолдинг Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка вошел в рейтинг БИЗНЕСа как компания, которая «лелеет свою привлекательность для будущих сотрудников еще с детских садов» по результатам читательского голосования среди самых привлекательных для трудоустройства компаний.

Также признание получила HR команда Группы в рейтинге БИЗНЕСа как самая драйвовая команда по управлению персоналом.

Ранее Группа компаний “Укрлендфарминг” была отмечена экспертами изданий "Власть денег" и "Фокус" как один из лучших работодателей года в аграрной отрасли. Рейтинг БИЗНЕС определил привлекательность компании как работодателя с точки зрения читателей. Кроме ГК “Укрлендфарминг” в рейтинг также вошли IT-компания SoftServe, промышленно-инвестиционная группа "Смарт-Холдинг", IT-гигант "Google Украина", "Procter & Gamble Украина", "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Эльдорадо", Carlsberg Ukraine, "METРO Кэш энд Керри Украина" и "Киевстар".

“Укрлендфарминг” внедряет программы профориентации для детей и тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Наталья Романенко, директор по управлению персоналом “Укрлендфарминг”, отмечает: «Мы используем в своей работе высокие технологии, что привлекает в первую очередь молодежь. Также мы развиваем свой персонал и создаем условия для карьерного роста».



Группа компаний “Укрлендфарминг” - это вертикально интегрированный агрохолдниг, что имеет в управлении земельный банк площадью 570 тыс. га. В Группе более 300 предприятий в 600 населенных пунктах страны, всего в “Укрлендфарминг” работает до 30 тысяч человек.