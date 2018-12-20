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      Укрлендфармінг увійшов до рейтингу найпривабливіших для працевлаштування компаній

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      Укрлендфармінг увійшов до рейтингу найпривабливіших для працевлаштування компаній

      Найбільший агрохолдинг України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка увійшов до рейтингу БІЗНЕСу як компанія, яка "плекає свою привабливість для майбутніх співробітників ще з дитячих садочків" за результатами читацького голосування серед найпривабливіших для працевлаштування компаній.

      Також визнання отримала HR команда Групи в рейтингу БІЗНЕСу найдрайвовіших команд з управління персоналом.

      Раніше група компаній Укрлендфармінг була відзначена експертами видань "Влада грошей" та "Фокус" як один з найкращих роботодавців року в аграрній галузі. Рейтинг БІЗНЕСа визначив привабливість компанії як роботодавця з точки зору читачів. Окрім ГК Укрлендфармінг, до рейтингу також увійшли IT-компанія SoftServe, промислово-інвестиційна група "Смарт-Холдинг", IT-гігант "Google Україна", "Procter & Gamble Україна", "Кока-Кола Беверіджиз Україна", "Ельдорадо", Carlsberg Ukraine, "METРO Кеш енд Кері Україна" та "Київстар".

      Укрлендфармінг запроваджує програми профорієнтації для дітей та тісно співпрацює з вищими навчальними закладами для підготовки майбутніх висококваліфікованих кадрів. Наталія Романенко, директор з управління персоналом Укрлендфармінг, зазначає: "Ми використовуємо в своїй роботі високі технології, що приваблює в першу чергу молодь. Також ми розвиваємо свій персонал та створюємо умови для кар’єрного зростання".

      Група компаній "Укрлендфармінг" – це вертикально інтегрований агрохолдніг, що має в управлінні земельний банк площею 570 тис. Га. У Групі більш ніж 300 підприємств у 600 населених пунктах країни, загалом в "Укрлендфармінг" працює до 30 тисяч чоловік.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг
      Джерело: 24 Канал
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