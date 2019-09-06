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      "Укрлендфарминг" выделил полмиллиона на подготовку школ и детсадов к новому учебному году

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      "Укрлендфарминг" выделил полмиллиона на подготовку школ и детсадов к новому учебному году

      Более полмиллиона гривен в этом году выделил агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка сельским общеобразовательным учреждениям, расположенным в 16 областях Украины, в рамках своей программы по поддержке учреждений образования в селах.

      "Укрлендфарминг" традиционно принимает финансовое участие в подготовке помещений школ и детских садов к новому учебному году. В этом году агрохолдинг выделил более 500 тысяч грн для сельских образовательных учреждений, расположенных в Житомирской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Ровненской, Тернопольской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

      За этот счет отремонтированы фасады и кабинеты школ, подъездные дороги к заведениям, приобретен спортинвентарь, канцтовары, книги и игрушки. Кроме того, "Укрлендфарминг" помог с мультимедийным оборудованием для современных классных комнат согласно требованиям государственной программы "Новая украинская школа". С этой целью были закуплены проекторы и интерактивные доски, ноутбуки, а школьники получили дневники серии "Мир аграрных профессий".

      Четвертый год подряд дети по всей Украине имеют от нас в подарок к Дню знаний дневники серии "Мир аграрных профессий". Мы начали этот проект, чтобы популяризировать аграрные профессии среди детей и молодежи в более чем 600 населенных пунктах, где работает "Укрлендфарминг". За время реализации проекта компания подарила школьникам более 24 тысяч дневников на сумму более 600 тысяч гривен,
      – отметила Наталья Романенко, руководитель департамента по управлению персоналом "Укрлендфарминга".

      "Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных предприятий, которое обеспечивает рабочими местами более 20 тысяч человек в 22 областях Украины, и одним из крупнейших украинских налогоплательщиков. Владельцем "Укрлендфарминга" является бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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