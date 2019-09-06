"Укрлендфармінг" виділив півмільйона на підготовку шкіл та дитсадків до нового навчального року

Понад півмільйона гривень цього року виділив агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка сільським загальноосвітнім закладам, розташованим у 16 областях України, у рамках своєї програми з підтримки закладів освіти в селах.

"Укрлендфармінг" традиційно бере фінансову участь у підготовці приміщень шкіл і дитячих садочків до нового навчального року. Цього року агрохолдинг виділив понад 500 тисяч грн для сільських освітніх закладів, розташованих у Житомирській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

За цей кошт відремонтовані фасади й кабінети шкіл, під’їзні дороги до закладів, придбаний спортінвентар, канцтовари, книжки та іграшки. Окрім того, "Укрлендфармінг" допоміг з мультимедійним обладнанням для сучасних класних кімнат згідно з вимогами державної програми "Нова українська школа". З цією метою були закуплені проектори і інтерактивні дошки, ноутбуки, а школярі отримали щоденники серії "Світ аграрних професій".

Четвертий рік поспіль діти по всій Україні мають від нас у подарунок до Дня знань щоденники серії "Світ аграрних професій". Ми започаткували цей проєкт, щоб популяризувати аграрні професії серед дітей та молоді в більш ніж 600 населених пунктах, де працює "Укрлендфармінг". За час реалізації проєкту компанія подарувала школярам понад 24 тисячі щоденників на суму понад 600 тисяч гривень,

– зазначила Наталія Романенко, керівник департаменту з управління персоналом "Укрлендфармінгу".

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових підприємств, що забезпечує робочими місцями більше 20 тисяч жителів у 22 областях України, і одним з найбільших українських платників податків. Власником "Укрлендфармінгу" є бізнесмен Олег Бахматюк.