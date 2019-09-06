12:25
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      "Укрлендфармінг" виділив півмільйона на підготовку шкіл та дитсадків до нового навчального року

      31 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг" виділив півмільйона на підготовку шкіл та дитсадків до нового навчального року

      Понад півмільйона гривень цього року виділив агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка сільським загальноосвітнім закладам, розташованим у 16 областях України, у рамках своєї програми з підтримки закладів освіти в селах.

      "Укрлендфармінг" традиційно бере фінансову участь у підготовці приміщень шкіл і дитячих садочків до нового навчального року. Цього року агрохолдинг виділив понад 500 тисяч грн для сільських освітніх закладів, розташованих у Житомирській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

      За цей кошт відремонтовані фасади й кабінети шкіл, під’їзні дороги до закладів, придбаний спортінвентар, канцтовари, книжки та іграшки. Окрім того, "Укрлендфармінг" допоміг з мультимедійним обладнанням для сучасних класних кімнат згідно з вимогами державної програми "Нова українська школа". З цією метою були закуплені проектори і інтерактивні дошки, ноутбуки, а школярі отримали щоденники серії "Світ аграрних професій".

      Четвертий рік поспіль діти по всій Україні мають від нас у подарунок до Дня знань щоденники серії "Світ аграрних професій". Ми започаткували цей проєкт, щоб популяризувати аграрні професії серед дітей та молоді в більш ніж 600 населених пунктах, де працює "Укрлендфармінг". За час реалізації проєкту компанія подарувала школярам понад 24 тисячі щоденників на суму понад 600 тисяч гривень,
      – зазначила Наталія Романенко, керівник департаменту з управління персоналом "Укрлендфармінгу".

      "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових підприємств, що забезпечує робочими місцями більше 20 тисяч жителів у 22 областях України, і одним з найбільших українських платників податків. Власником "Укрлендфармінгу" є бізнесмен Олег Бахматюк.

      blog_ava
      Безсмертний хоче оскаржити скасування депутатської недоторканності у Конституційному суді
      сьогодні
      7025
      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Сергій Фурса 317
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 233
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1262
      Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      сьогодні , 10:35 Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      Єлизавета Герасимюк 1415
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сьогодні , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1291
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук