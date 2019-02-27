"Укрлендфарминг" заявляет, что их посевы хорошо пережили зиму

Большая часть посевов озимых культур одного из крупнейших агрохолдингов Европы – группы компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка – выходит из зимы в отличном и удовлетворительном состоянии.

Этому способствовали удачные погодные условия во время перезимовки и плановые подкормки озимых.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух. По его словам, для улучшения условий перезимовки агрономы "Укрлендфарминга" проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, микроэлементами и препаратами для регуляции роста. "Раннее выпадение снега способствовало хорошей перезимовке озимых культур на большей части площадей холдинга. Первый тур обследования нашей агрономической службой показал, что по состоянию на середину февраля более 50% озимых зерновых и озимого рапса находятся в хорошем состоянии и до 40% – в удовлетворительном", – сказал Фантух.

Он отметил, что в 2019 году "Укрлендфарминг" увеличил площади посевов под кукурузой. Кроме того, большие площади отведены под масличные – озимый рапс и подсолнечник. "Лидером среди зерновых культур по площади посева является кукуруза, ее в "Укрлендфарминге" выращивают больше всего. Фантух добавил, что для улучшения перезимовки озимых агрономы компании проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, микроэлементами и препаратами для регуляции роста. По его словам, на сегодняшний день погодные условия остаются благоприятными и позволяют вовремя провести подкормку озимых культур. В то же время он подчеркнул, что понять, на какие показатели урожайности следует рассчитывать в этом году, можно будет лишь в конце марта, после планового отбора образцов грунта для определения уровня влагообеспечения.



"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.