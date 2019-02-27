16:15
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Укрлендфарминг" заявляет, что их посевы хорошо пережили зиму

      12 Читати новину українською
      Озимые культуры
      Озимые культуры

      Большая часть посевов озимых культур одного из крупнейших агрохолдингов Европы – группы компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка – выходит из зимы в отличном и удовлетворительном состоянии.

      Этому способствовали удачные погодные условия во время перезимовки и плановые подкормки озимых.

      Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух. По его словам, для улучшения условий перезимовки агрономы "Укрлендфарминга" проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, микроэлементами и препаратами для регуляции роста. "Раннее выпадение снега способствовало хорошей перезимовке озимых культур на большей части площадей холдинга. Первый тур обследования нашей агрономической службой показал, что по состоянию на середину февраля более 50% озимых зерновых и озимого рапса находятся в хорошем состоянии и до 40% – в удовлетворительном", – сказал Фантух.

      Он отметил, что в 2019 году "Укрлендфарминг" увеличил площади посевов под кукурузой. Кроме того, большие площади отведены под масличные – озимый рапс и подсолнечник. "Лидером среди зерновых культур по площади посева является кукуруза, ее в "Укрлендфарминге" выращивают больше всего. Фантух добавил, что для улучшения перезимовки озимых агрономы компании проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, микроэлементами и препаратами для регуляции роста. По его словам, на сегодняшний день погодные условия остаются благоприятными и позволяют вовремя провести подкормку озимых культур. В то же время он подчеркнул, что понять, на какие показатели урожайности следует рассчитывать в этом году, можно будет лишь в конце марта, после планового отбора образцов грунта для определения уровня влагообеспечения.

      "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      69654
      Теги: Новости Украины Агро 24 Укрлендфарминг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандал с "Укробронопромом": кто причастен и какие последствия?
      сегодня , 15:18 Скандал с "Укробронопромом": кто причастен и какие последствия?
      Інна Жолобович 1441
      Что или, точнее, кто нарушил рутиное противостояние в Венесуэле?
      сегодня , 15:00 Что или, точнее, кто нарушил рутиное противостояние в Венесуэле?
      Злой Одессит 340
      Поплавский и Иво Бобул: соцсети предлагают своих кандидатов для участия в Евровидении-2019
      сегодня , 14:47 Поплавский и Иво Бобул: соцсети предлагают своих кандидатов для участия в Евровидении-2019
      353
      Как беспилотный летательный аппарат следит за террористами на Донбассе: смотрите видео
      сегодня , 14:25 Как беспилотный летательный аппарат следит за террористами на Донбассе: смотрите видео
      Повернись живим 746
      Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
      сегодня , 14:01 Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
      Яніна Ткачук 250
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      День рождения Виталия Кличко: топ-10 действительно важных фактов о боксере и политике
       19 июля 2017 , 11:20 1
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место
       9 ноября 2018 , 20:00
      Какие улицы перекроют в Киеве на Новый год 2019: инфографика
       24 декабря 2018 , 14:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук