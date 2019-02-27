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      "Укрлендфармінг" заявляє, що їх посіви добре пережили зиму

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      Озимі культури
      Озимі культури

      Велика частина посівів озимих культур одного з найбільших агрохолдингів Європи – групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка – виходить із зими в відмінному та задовільному стані.

      Цьому сприяли вдалі погодні умови під час перезимівлі та планові підгодівлі озимих.

      Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух. За його словами, для поліпшення умов перезимівлі агрономи "Укрлендфармінг" проводили планові підгодівлі озимих мікродобривами, мікроелементами і препаратами для регуляції росту. "Раннє випадання снігу сприяло гарній перезимівлі озимих культур на більшій частині площ холдингу. Перший тур обстеження нашою агрономічною службою показав, що за станом на середину лютого понад 50% озимих зернових та озимого ріпаку знаходяться в хорошому стані і до 40% – у задовільному", – сказав Фантух.

      Він зазначив, що в 2019 році "Укрлендфармінг" збільшив площі посівів під кукурудзою. Крім того, великі площі відведені під олійні – озимий ріпак і соняшник. "Лідером серед зернових культур за площею посіву є кукурудза, її в "Укрлендфармінг" вирощують найбільше. Фантух додав, що для поліпшення перезимівлі озимих агрономи компанії проводили планові підгодівлі озимих мікродобривами, мікроелементами і препаратами для регуляції росту. За його словами, на сьогоднішній день погодні умови залишаються сприятливими і дозволяють вчасно провести підживлення озимих культур. У той же час він підкреслив, що зрозуміти, на які показники врожайності слід розраховувати в цьому році, можна буде лише в кінці березня, після планового відбору зразків ґрунту для визначення рівня вологозабезпечення.

      "Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим у країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг є одним з найбільших платників податків України.

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      Теги: Новини України Агро 24 Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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