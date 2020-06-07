"Укрнафта" впервые транспортирует американскую нефть WTI
Украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта" 7 июня 2020 года впервые транспортировали американскую нефть WTI – West Texas Intermediate. Нефть этой марки из-за содержания серы относят к легкой и даже так и называют "техасской легкой".
Компания провела проверку качественных показателей сырья, а затем начала ее прием, сообщает "Укрнафта".
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В дальнейшем нефть будут транспортировать в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг".
Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти:
- Urals (Россия);
- Azeri Light (Азербайджан);
- Bakken (США);
- El Sharara (Ливия);
- WTI (США).
Что известно о компании "Укрнафта"?
Это крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине. Контрольным пакетом акций компании владеет государство в лице "Нафтогаза", но бизнесмен Игорь Коломойский владеет долей около 42% акций.
Как и большинство украинских компаний, она серьезно пострадала из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Лишь в 2018 году премьер Владимир Гройсман заявил, что были осуществлены все условия для выхода компании из кризиса.