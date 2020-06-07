Нефтяная скважина в Иркутской области России горит с 30 мая, местные власти и спасатели никак не могут справиться с чрезвычайной ситуацией. Поэтому правительство РФ решило отправить им на помощь военных и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

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О нестандартной идее преодоления пожара на нефтяной скважине рассказали 6 июня в информационном агентстве FlashSiberia .

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Российский министр обороны Сергей Шойгу, услышав о проблеме под Иркутском с пожаром на нефтяном месторождении, немедленно (через неделю после возникновения возгорания) принял решение направить туда помощь от своего ведомства.

Поехали туда (к скважинам Аянского нефтяного месторождения на территории Усть-Кутского района Иркутской области) артиллеристы, а везут они противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".



МТ-12 "Рапира" – советская противотанковая пушка, созданная еще в 1960-х годах / Фото минобороны РФ

Шойгу убежден, что именно эта пушка решит проблему с огнем следующим образом:

"Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, что поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины".

Проблема, заметим, именно этого пожара в том, что распространение огня больше направлено внутрь скважины, чем наружу . Поэтому даже подойти к очагу безопасно почти невозможно.

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