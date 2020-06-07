Нафтова свердловина в Іркутській області Росії горить з 30 травня, місцева влада та рятувальники ніяк не можуть впоратися з надзвичайною ситуацією. Тож уряд РФ вирішив відправити їм на допомогу військових та протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Росіяни вирішили пожежу загасити гарматою: чому саме

Про нестандартну ідею подолання пожежі на нафтовій свердловині розповіли 6 червня в інформаційному агентстві FlashSiberia.

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Російський міністр оборони Сергій Шойгу, почувши про проблему під Іркутськом із пожежею на нафтовому родовищі, негайно (через тиждень після виникнення займання) ухвалив рішення надіслати туди допомогу від свого відомства.

Поїхали туди (до свердловин Аянського нафтового родовища на території Усть-Кутського району Іркутської області) артилеристи, а везуть вони протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".



МТ-12 "Рапіра" – радянська протитанкова гармата, створена ще у 1960-х роках / Фото міноборони РФ

Шойгу переконаний, що саме ця гармата розв'яже проблему з вогнем у такий спосіб:

"Планується, що постріл снаряда зріже фонтанну арматуру палаючої свердловини, що допоможе встановити противикидне обладнання для герметизації свердловини".

Проблема, зауважимо, саме цієї пожежі у тому, що поширення вогню більше спрямоване досередини свердловини, аніж назовні. Тож навіть підійти до вогнища безпечно майже неможливо.

Пожежа нафтової свердловини під Іркутськом: дивіться відео

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