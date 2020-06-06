У Запоріжжі горить взуттєва фабрика "Міда": фото та відео пожежі
На взуттєвій фабриці "Міда" у Запоріжжі 6 червня трапилася пожежа. Вогонь охопив один з верхніх поверхів будівлі. Наразі невідомо, чи є постраждалі.
Масштабна пожежа сталася в Комунарському районі Запоріжжя 6 червня, повідомляє Depo.Запоріжжя.
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Горить один з цехів взуттєвої фабрики "Міда", яка розташована на вулиці Східній,
– йдеться у повідомленні.
Дим помітно з різних районів Запоріжжя.
На місці події працюють кілька пожежних машин. Причина загоряння поки невідома. Інформації про потерпілих теж наразі немає.
У Запоріжжі горить взуттєва фабрика / Фото 061.ua
Пожежа на взуттєвій фабриці у Запоріжжі: дивіться відео
Місце розташування фабрики "Міда": дивіться карту