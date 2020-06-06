На взуттєвій фабриці "Міда" у Запоріжжі 6 червня трапилася пожежа. Вогонь охопив один з верхніх поверхів будівлі. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Масштабна пожежа сталася в Комунарському районі Запоріжжя 6 червня, повідомляє Depo.Запоріжжя.

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Горить один з цехів взуттєвої фабрики "Міда", яка розташована на вулиці Східній,

– йдеться у повідомленні.

Дим помітно з різних районів Запоріжжя.

На місці події працюють кілька пожежних машин. Причина загоряння поки невідома. Інформації про потерпілих теж наразі немає.

У Запоріжжі горить взуттєва фабрика / Фото 061.ua

Пожежа на взуттєвій фабриці у Запоріжжі: дивіться відео

Місце розташування фабрики "Міда": дивіться карту