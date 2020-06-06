На обувной фабрике "Мида" в Запорожье 6 июня произошел пожар. Огонь охватил один из верхних этажей здания. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Крупный пожар произошел в Коммунарском районе Запорожья 6 июня, сообщает Depo.Запорожье.

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Горит один из цехов обувной фабрики "Мида", которая расположена на улице Восточной,

– говорится в сообщении.

Дым заметен из разных районов Запорожья.

На месте происшествия работают несколько пожарных машин. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших тоже пока нет.

В Запорожье горит обувная фабрика / Фото 061.ua

Пожар на обувной фабрике в Запорожье: смотрите видео

Местоположение фабрики "МИДа": смотрите карту