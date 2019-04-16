"Укрнафта" выиграла у России международный арбитраж по активам в Крыму

Компания "Укрнафта" отсудила у Российской Федерации более 40 миллионов долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму.

Иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли "Укрнафта" подала в июне 2015 года, а 26 июня 2017 года этот суд признал свою юрисдикцию в этом деле, сообщили в пресс-службе компании.

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В чем дело? В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ОАО "Укрнафта". Впоследствии в октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило России о нарушении прав. Однако, РФ проигнорировала это сообщение.

Именно поэтому 3 июня 2015 года ПАО "Укрнафта" передало спор на рассмотрение в арбитражный суд.

Российская Федерация обжаловала данное решение в Верховном Суде Швейцарии, но и этот суд отклонил иск РФ. При этом Верховный Суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что ПАО "Укрнафта" является инвестором по соглашению, а имущество ПАО "Укрнафта" на территории АР Крым – инвестициями.

В компании добавили, что 12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,455 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций компании на территории АР Крым, а также более 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов.

Что известно о ПАО "Укрнафта"?

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Обладает 537 АЗС почти во всех регионах Украины.



50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – около 42% акций.