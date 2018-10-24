Верховный суд Швейцарии поддержал "Укрнафту" по делу о захвате активов в Крыму

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения "Укрнафты" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Автономной Республике Крым, незаконно захваченных после аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщает пресс-слжба "Укрнафты".

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В компании отметили, что после аннексии Крыма, "Укрнафта" потеряла права собственности на 16 АЗС. Поэтому опираясь на договор между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, компания подала жалобу в международный арбитражный суд.

Суд определил Швейцарию как место арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ на основании упомянутого договора. Соответственно, арбитражное производство будет продолжаться и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 миллионов долларов от РФ за экспроприацию имущества,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что это решение может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.

Напомним, российский государственный "Внешэкономбанк" после ареста акций дочернего в Украине "Проминвестбанка" принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже в рамках межправительственного соглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.