Верховний суд Швейцарії підтримав "Укрнафту" у справі про захоплення активів в Криму

Верховний суд Швейцарії підтвердив правомірність звернення "Укрнафти" в міжнародний арбітражний суд для захисту своїх активів в Автономній Республіці Крим, незаконно захоплених після анексії півострова Росією.

Про це повідомляє прес-слжба "Укрнафти".

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У компанії зазначили, що після анексії Криму, "Укрнафта" втратила права власності на 16 АЗС. Тому спираючись на договір між Кабінетом Міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, компанія подала скаргу до міжнародного арбітражного суду.

Суд визначив Швейцарію як місце арбітражу. Однак РФ не визнала компетенцію міжнародного арбітражного суду і оскаржила рішення у Верховному суді Швейцарії.

Верховний суд Швейцарії підтвердив своїм рішенням правомірність міжнародного арбітражного суду розглядати спір за позовом "Укрнафти" проти РФ на підставі згаданого договору. Відповідно, арбітражне провадження триватиме і найближчим часом очікується остаточне рішення по суті справи. "Укрнафта" очікує, що це рішення підтвердить її право на компенсацію у 50 мільйонів доларів від РФ за експропріацію майна,

– йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що це рішення може вплинути на рішення інших судів в аналогічних справах українських компаній проти РФ.

Нагадаємо, російський державний "Внєшекономбанк" після арешту акцій дочірнього в Україні "Промінвестбанку" прийняв рішення ініціювати інвестиційний спір в міжнародному арбітражі в рамках міжурядової угоди РФ і України про заохочення і взаємний захист капіталовкладень від 27 листопада 1998 року.