"Укроборонпром" договорился о ремонте торпед и поставках запчастей Польше

Госпредприятие "Промоборонэкспорт", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", подписало меморандум с польской компанией SCAT.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В документе отмечается, что на предприятиях концерна будет обеспечиваться ремонт торпед СЭТ-53М, а также будет проводиться обеспечение Военно-морских сил Республики Польша запасными частями.

Кроме того, Промоборонэкспорт подписал с израильской компанией U. F. B Technologies LTD соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного производства и реализации комплектующих на основе полимерных и композитных материалов.

Цель меморандума – обеспечить украинские предприятия бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей высококачественными полимерными и композитными материалами. Опыт и технологии израильской компании позволят Украине решить многие из существующих проблем в сфере импортозамещения, улучшить технические характеристики продукции с одновременным повышением конкурентоспособности на мировых рынках, утверждают в Укроборонпроме.

Подписание обоих документов состоялось в рамках международного форума MSPO-2018, который проходит в польском городе Кельц.