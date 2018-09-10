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"Укроборонпром" и польский WZM готовят проект по совместной модернизации БРМ "Мангуст"

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БРМ "Мангуст"
БРМ "Мангуст" / Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания WZM, что входит в состав оборонного концерна PGZ, готовят проект по совместной модернизации украинской боевой разведывательной машины "Мангуст" в интересах вооруженных сил Польши.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что планы сотрудничества по проекту закреплены в меморандуме, который подписали "Укроборонпром" ГП "Промоборонэкспорт" и WZM в ходе международной оборонной MSPO-2018, которая прошла 4-7 сентября в городе Кельце в Польше.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время партнеры планируют завершить работы над рабочим образцом модернизированной бронемашины. Уже на сентябрь запланирована презентация бронетехники польскому военному заказчику на одном из военных полигонов в Польше.

По итогам демонстрации модернизированной версии БРМ "Мангуст" польским военным, планируется подписание соглашения на проведение работ в рамках проекта.

Совместная модернизация бронетехники рассматривается среди перспективных направлений ВТС между Украиной и Польшей. Пока что стороны прорабатывают планы по сотрудничеству в программе модернизации танков Т-72, ​​находящихся на вооружении вооруженных сил Польши, к стандартам НАТО.

Одна из версий модернизации польских Т-72 – танк РТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, был представлен потенциальному польскому военному заказчику в ходе MSPO-2017.

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По оценкам госконцерна, опыт участия в проекте, может быть также успешно использован для решения задачи по обновлению к стандартам НАТО парка украинских Т-72, ​​Т-64, Т-80 Вооруженных Сил Украины.

Что такое БРМ "Мангуст"?
Модернизированная версия бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, разработки ГП "Николаевский бронетанковый завод", входящий в "Укроборонпром". Предназначена для ведения разведки и огневой поддержки боевых подразделений. Созданная украинским ОПК в рамках программы импортозамещения бронетехника, оснащена, среди прочего, торсионной подвеской, что обеспечивает повышенную проходимость, дополнительными боковыми, верхним и задним люками для высадки десанта, имеет усиленную бронезащиту. По желанию заказчика, БРМ "Мангуст" может оснащаться двигателем западного производства. Машина способна преодолевать водные преграды и развивать скорость до 100 километров в час на шоссе.
мангуст,
БРМ "Мангуст"

Теги: Новости Украины Укроборонпром Новости Польши
Источник: 24 Канал
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