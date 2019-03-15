"Укроборонпром" сообщил о прибылях от контракта с Индией

Выполнение контракта на модернизацию самолетов Ан-32 ВВС Индии уже в течение 2011-2018 гг. обеспечивает 60% чистого дохода ГП "Завод 410 ЦА".

Любое вмешательство и препятствование исполнению данного контракта может нанести убытки, заявляют в "Укроборонпроме".

С конца 2018 года, благодаря достигнутым договоренностям между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и индийскими партнерами, завод восстановил стабильные отгрузки новых партий продукции по контракту. Также, в этом году предприятие ожидает успешное завершение переговоров с Индией по модернизации 20 дополнительных Ан-32 в Украине. Это позволит сохранить рабочие места и привлечь молодых специалистов.

ГП "Завод 410 ГА" начал масштабное сотрудничество с индийскими партнерами после заключения внешнеэкономического контракта между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индии на ремонт и модернизацию 105 военно-транспортных самолетов Ан-32. Данный контракт до сих пор является одним из крупнейших экспортных контрактов в истории украинского оборонно-промышленного комплекса.

По условиям контракта 2009 года, 40 индийских самолетов должны быть модернизированы на мощностях ГП "Завод 410 ГА", еще 65 самолетов - уже индийскими авиаремонтных предприятий после соответствующего обучения индийских специалистов и поставки из Украины необходимого количества агрегатов и запчастей.

В 2014-2015 годах исполнения контракта было под угрозой в связи со срывом сроков поставок запчастей из Украины в Индию. Это произошло после расторжения сотрудничества с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, в результате чего стоимость авиационных запчастей российского происхождения возросла в 7-10 раз. В 2017 году Министерство обороны Индии было готово расторгнуть контракт с Украиной и передать его на выполнение российскому предприятию. В таком случае ГП "Завод 410 ГА" должен был бы заплатить 25 млн долларов штрафов и недополучить 90 млн долларов дохода от экспорта новых запчастей и агрегатов в Индию.

В декабре 2017 года, благодаря совместным усилиям ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", украинская сторона убедила индийских заказчиков в необходимости провести импортозамещение российских комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полной мере выполнить условия контракта.

Но в 2018 году завод снова столкнулся со сложностями в связи с задержками в подписании дополнительных соглашений на продление срока действия контракта и проведения импортозамещения. Причиной задержек стали публикации манипулятивной информации в индийских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Украины о якобы нарушении законодательства украинской стороной в процессе исполнения контракта.

Благодаря поддержке Посольства Украины в Республике Индия ситуацию удалось стабилизировать. В данный момент, необходимые дополнительные соглашения подписаны, выполнение контракта возобновилось. ГП "Завод 410 ГА" осуществляет свои поставки регулярно, полное выполнение контракта запланировано на конец 2020 года. В январе-феврале 2019 года было успешно проведено испытание изделий западного производства, которые в дальнейшем будут установлены на самолеты Ан-32 на замену российским комплектующим.

Вслед за этим успехом, в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Украины, снова начали появляться публикации, которые вызывают беспокойство индийских партнеров. Коллектив ГП "Завод 410 ГА" призывает государственные органы и общественность воздержаться от распространения любой не подтвержденной, манипулятивной информации, касающейся выполнения авиационного контракта с Индией. Это может поставить под угрозу дальнейшее существование предприятия.

Благодаря выполнению долгосрочного контракта между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индии, ГП "Завод 410 ГА" удалось сохранить свой высококвалифицированный персонал и частично обновить материально-техническую базу. Именно благодаря этому экспортному контракту, предприятие имело возможность провести качественный капитальный ремонт 22 самолетов на нужды государственных силовых структур Украины.

Отметим, в ближайшие 2 года "Завод 410 ГА" планирует ремонтировать и технически обслуживать агрегаты самолетов в секторе мировых лидеров авиастроения Boeing и Airbus.