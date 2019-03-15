"Укроборонпром" повідомив про прибутки від контракту з Індією

Виконання контракту на модернізацію літаків Ан-32 ВПС Індії вже протягом 2011-2018 рр. забезпечує 60% чистого доходу ДП "Завод 410 ЦА".

Будь-яке втручання та перешкоджання виконанню даного контракту може нанести збитки, заявляють в "Укроборонпромі".

З кінця 2018 року, завдяки досягнутим домовленостям між ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та індійськими партнерами, завод відновив стабільні відвантаження нових партій продукції за контрактом. Також, у цьому році підприємство очікує на успішне завершення переговорів з Індією щодо модернізації 20-ти додаткових Ан-32 в Україні. В концерні зазначають, що це дозволить зберегти робочі місця та залучити молодих спеціалістів.

ДП "Завод 410 ЦА" розпочав масштабну співпрацю з індійськими партнерами після укладання контракту між ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та Міністерством оборони Індії на ремонт та модернізацію 105 військово-транспортних літаків Ан-32. Даний контракт досі є одним з найбільших експортних контрактів в історії українського оборонно-промислового комплексу.

За умовами контракту 2009 року, 40 індійських літаків мали бути модернізовані на потужностях ДП "Завод 410 ЦА, ще 65 літаків – вже індійськими авіаремонтними підприємствами після відповідного навчання індійських спеціалістів та поставки з України необхідної кількості агрегатів та запчастин.

У 2014-2015 роках виконання контракту було під загрозою у зв’язку зі зривом строків поставок запчастин з України в Індію. Це сталося після розірвання співпраці з Росією у сфері ВТС, в результаті чого вартість авіаційних запчастин російського походження зросла у 7-10 разів. У 2017 році Міністерство оборони Індії було готове розірвати контракт з Україною та передати його на виконання російському підприємству. У такому разі ДП "Завод 410 ЦА" мав би сплатити $ 25 млн штрафів та недоотримати $ 90 млн доходу від експорту нових запчастин та агрегатів в Індію, говориться у повідомленні "Укроборонпрому".

У грудні 2017 року, завдяки спільним титанічним зусиллям ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Антонов" та ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", українська сторона переконала індійських замовників у необхідності провести імпортозаміщення російських комплектуючих Ан-32 на західні аналоги та у повній мірі виконати умови контракту.

Однак, у 2018 році завод знову зіткнувся зі складнощами у зв’язку із затримками у підписанні додаткових угод на продовження терміну дії контракту та проведення імпортозаміщення. Причиною затримок стали публікації маніпулятивної інформації в індійських ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи України про нібито порушення законодавства українською стороною у процесі виконання контракту.

Завдяки підтримці Посольства України в Республіці Індія ситуацію вдалося стабілізувати. Станом на сьогодні, необхідні додаткові угоди підписані, виконання контракту відновилося. "Завод 410 ЦА" здійснює свої поставки регулярно, повне виконання контракту заплановано на кінець 2020 року. У січні-лютому 2019 року було успішно проведено випробування виробів західного виробництва, що у подальшому будуть встановлені на літаки Ан-32 на заміну російським комплектуючим.

Слідом за цим успіхом, у ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи України, знову почали з’являтися публікації, що викликають занепокоєння індійських партнерів. Колектив ДП "Завод 410 ЦА" закликає державні органи та громадськість утриматися від поширення будь-якої не доведеної, маніпулятивної інформації, що стосується виконання авіаційного контракту з Індією. На підприємстві заявляють, що це може поставити під загрозу подальше існування заводу.

Завдяки виконанню багаторічного контракту між Спецтехноекспортом та Міноборони Індії, "Завод 410 ЦА" вдалося зберегти свій висококваліфікований персонал та частково оновити матеріально-технічну базу. Також, підприємство отримало можливість провести якісний капітальний ремонт 22 літаків на потреби державних силових структур України.

Зазначимо, у найближчі 2 роки "Завод 410 ЦА" планує ремонтувати і технічно обслуговувати агрегати літаків в секторі світових лідерів авіабудування Boeing і Airbus.