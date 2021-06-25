Еще в 2020 году Верховная Рада приняла новый закон об оборонных закупках, но он до сих пор не работает, потому что нет подзаконных актов. Более 30 соответствующих документов должно было бы разработать Минобороны совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, некоторые приняли только в апреле, а некоторые – до сих пор ждут своего часа.

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В Укроборонпроме оправдывались, что именно из-за так называемой юридической коллизии ничего и не получается, так как работать по новому законодательству все должны были бы уже с начала апреля. Следовательно, сейчас оборонные закупки на 2021 год фактически заблокированы, а некоторые предприятия Укроборонпрома простаивают без работы.

"Для нас действительно ситуация критическая. Некоторые предприятия у нас сейчас становятся в простой потому, что нет загруженности производства. Укроборонпром работает две трети общего объема производства реализации на экспорт, треть – для внутренних заказчиков. Большинство предприятий выживает за счет экспорта", – рассказал заместитель гендиректора по производству Укроборонпрома Игорь Фоменко.

В Минобороны избегают вопросов

При этом в Минобороны ответили на обвинения, убеждали, что все происходит планово. В новом законе предусмотрен переходный период, и заказ на 2021 год можно провести по старому законодательству, поэтому угрозы срыва государственного оборонного заказа вроде бы нет.

Ситуация в Укроборонпроме критическая: смотрите видео

Правда, услышать прямые ответы на острые вопросы от представителей Минобороны так и не удалось. Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут спросил, как так получилось, что перед Новым годом, несмотря на концепцию ВМС до 2035 года, которая предусматривает корветы на третьем этапе с 30 по 35 год, часть средств из ДОЗ резко потратить на корветы.

Что касается покупки корвета, мы готовы предоставить информацию отдельно, по запросу,

– сказал начальник отдела развития вооружения и военной техники Минобороны Виктор Трач.

Система по оборонному заказу – устарела

Соответствующая ситуация демонстрирует всю непригодность инструмента государственных оборонных закупок в современных реалиях.

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"Проблема в том, что ДОЗ – абсолютно недействующий инструмент. Это инструмент, который придумали в советские времена. Это инструмент, который был придуман для плановой экономики, инструмент, который остался буквально в некоторых странах мира, которые не имеют к НАТО и рыночной экономики никакого отношения", – сказал министр обороны Украины в 2019 – 2020 годах Андрей Загороднюк.

Устаревшую систему было необходимо изменить еще несколько лет назад, однако даже тот факт, что враг давно у ворот, почему-то, не стимулирует власть раз и навсегда решить проблемы оборонного заказа.