Детальнее об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он также отметил, кто вошел в состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Читайте также Что входит в планы Минобороны на 2024 год: Умеров рассказал нюансы
Кто вошел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома
- Алексей Гончарук. Он в период с 2019 по 2020 годы был премьер-министром Украины. Кроме того, он – председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".
- Тимофей Милованов. Он – президент Киевской Школы Экономики, а также бывший глава Министерства экономики Украины. Кроме того, он был главой наблюдательного совета Укроборонпрома.
- Сергей Коновец. Он – бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка, а также правление НАК "Нафтогаз Украины". А еще Коновец – член наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".
- Давид Ломджария. Он – член наблюдательного совета Укрзализныци. Также Ломджария – исполнительный директор в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading", а также глава наблюдательного совета SunEnergy Bank. Обратим внимание, что все эти компании расположены в Грузии.
- Линди Смит. Она – президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).
Состав наблюдательного совета Укроборонпрома / Инфографика с телеграма Камышина
Это мощная команда профессионалов с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг,
– добавил Камышин.
Миллион дронов для ВСУ
- Обратим внимание, что ранее Рустем Умеров прокомментировал вопрос создания миллиона дронов. По его словам, в Министерстве обороны уже есть план по производству и закупке беспилотников на 2024 год Также он отметил, что разработчики дронов в последние месяцы начали работать в ускоренном темпе.
- Напомним, что на следующий год Владимир Зеленский анонсировал производство миллиона дронов. По словам Умерова, нашему государству даже удастся превысить это число.
- Рустем Умеров прогнозирует, что из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит, вероятно, все. Если не больше. Известно, что деньги перечислили недавно и работа уже стартовала.