Министр обороны Украины Умеров отметил, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года.

Смотрите также По этим правилам должны играть все, — Умеров о "демонизации" мобилизации в Украине

Планы Минобороны Украины

"Ту институцию, разгерметизированную, очень политизированную, не отвечающую некоторым вызовам, нужно остановить", — отметил глава Минобороны Умеров.

По его словам, должна быть единая целостная система, работающая на результат.

Мы должны иметь все возможности для того, чтобы достичь нашей стратегической цели – границ 1991 года. На 2024 год будем делать все и все военные цели, которые мы поставили для себя, будем достигать,

– подчеркнул Умеров.

Министр не уточнил, удастся ли выполнить эту задачу – восстановить территориальную целостность в следующем году.

По данным "Радио Свобода", Умеров также отметил, что у Украины есть планы по экипировке для новых мобилизованных, которых будут призывать на военную службу в 2024 году.

Также министр заверил, что "все спланировали", отвечая на вопрос, откуда будут брать деньги на экипировку для новых мобилизованных.

Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать,

– ответил Умеров.

Минобороны о ситуации в Украине: последние новости