Міністр оборони України Умєров зазначив, що стратегічне завдання України – відновлення територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року.

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Плани Міноборони України

"Ту інституцію, розгерметизовану, дуже політизовану, не відповідаючу деяким викликам, треба зупинити", – зазначив очільник Міноборони Умєров.

За його словами, має бути єдина цілісна система, яка працює на результат.

Ми повинні мати всі спроможності для того, щоб досягти нашої стратегічної мети – кордонів 1991 року. На 2024 рік будемо робити все і всі військові цілі, яки ми поставили для себе, будемо досягати,

– наголосив Умєров.

Міністр не уточнив, чи вдасться виконати це завдання – відновити територіальну цілісність саме наступного року.

За даними Радіо Свобода, Умєров також зазначив, що в України є плани щодо екіпіровки для нових мобілізованих, яких призиватимуть на військову службу 2024 року.

Також міністр запевнив, що "усе спланували", відповідаючи на запитання, звідки братимуть гроші на екіпіровку для нових мобілізованих.

Ми все спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем. Далі в деталі не хочемо входити: що спланували, як ми будемо це робити,

– відповів Умєров.

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