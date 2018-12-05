УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты

В среду, 5 декабря, в Международном выставочном центре в Киеве состоялся XVI съезд политической партии Украинское объединение патриотов (УКРОП).

В стенах, где год назад проходило "Евровидение", почти 2 тысячи членов партии торжественно утвердили своего кандидата на президентские выборы. Им стал основатель курорта "Буковель", народный депутат Александр Шевченко.

Собственно, никакой интриги не было: о выдвижении Шевченко стало известно задолго до даты съезда. Ведь именно он стал победителем укроповских праймериз в подавляющем большинстве регионов Украины.

Праймериз – предмет гордости УКРОПа, о чем неоднократно говорили члены партии во время своих выступлений. Внутрипартийные выборы являются нормой для политических партий многих стран мира, но в Украине впервые провели именно укроповцы. Кроме Шевченко, за право пойти в президенты соревновались заместитель председателя Комиссии партийного контроля Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации УКРОПа Ирина Головатенко.

Гостей встречали большие баннеры "За Шевченко!", флажки с его фамилией держала группа поддержки, собравшаяся перед сценой, а делегаты съезда в кулуарах одобрительно говорили о кандидате на камеры.

"Шевченко доказал, что в отдельном регионе можно создать хорошие условия для жизни. И в стране сможет", – сказал председатель Черкасской областной организации партии Сергей Танюк.

"Это то зерно, которого не хватало стране. Нам нужен свежий воздух, свежие идеи", – соглашался с ним его одесский коллега Денис Титовский.

По традиции, съезд открыл укроповец Василий Шкляр. Украинцы знают его скорее как писателя, а не как политика, поэтому и начал он не с политики, а с литературы.

Василий Шкляр сообщил, что вчера вернулся со съемочной площадки – на данный момент продолжаются съемки фильма по его самому известному роману "Черный ворон". Команда работала над сценой в зимнем лесу, когда случилась "мистическая штука".

"Подлетела птица, именно черный ворон и сел мне на плечо. Я думаю, что это очень хороший знак", – рассказал Шкляр, отметив, что съемки фильма вообще сопровождают много мистических вещей, а потому экранизация романа должна выйти достойной.

От исторической мистики писатель перешел к политической реальности, призвав поддержать Александра Шевченко на президентских выборах.

"Мне импонирует программа Александра Шевченко, краеугольным камнем которой являются человеческое достоинство и правда. Нынешняя власть потопталась по достоинству. Этого народ не простит", – заявил Шкляр.

Единого кандидата от УКРОПа он поддержал, но предупредил, что борьба будет ожесточенной.

"Президентская кампания будет очень непростой, самой непредсказуемой среди всех, которые были до сих пор. Борьба будет сложной, но мы обязаны выиграть", – завершил свое выступление писатель.

Председатель партии Тарас Батенко в очередной раз рассказал о праймериз. "Мы установили новый стандарт ведения политических кампаний, продемонстрировали высокую организованность, которой не имела ни одна партия до нас", – отметил он.

Также председатель партии развеял миф, что украинцы якобы не интересуются политикой. "Интерес к нашим праймериз выявили более 15 тысяч украинцев", – сказал Батенко, подчеркнув, что в переполненные залы приходили не только члены УКРОПа, но и сторонники этой партии или просто неравнодушные граждане.

Батенко рассказал, что УКРОП имеет все шансы стать парламентской партией: согласно социологическим опросам, ее рейтинг уже приближается к проходному барьеру в 5%. Председатель партии уверен, что к осени 2019 года этот показатель будет только расти. Причем добиваться этого роста укроповцы будут не популистскими обещаниями, а честным диалогом с избирателями.

"Чтобы убедить украинцев голосовать за УКРОП, нам следует предложить честные и понятные способы решения проблем граждан. Обещания в разы снизить цену на газ, повысить все социальные выплаты или закончить войну за считанные дни – не наш способ разговора с избирателем", – отметил Тарас Батенко.

Сам Александр Шевченко в своем выступлении был щедр на жесткие формулировки. Он убежден: патриотическим политсилам именно сейчас крайне необходимо побороться за президентское кресло, "в котором засиделись случайные люди".

Он подверг критике введенное президентом Петром Порошенко военное положение, поскольку считает его попыткой оттянуть президентские выборы, которые действующий глава государства очень боится проиграть. По мнению Шевченко, войну надо выигрывать дипломатическими, а не военными методами, а Вооруженные силы переводить на стандарты XXI века, не ориентируясь на армию северного соседа, который не ценит человеческие жизни.

"Вооруженные силы Украины, наши люди, украинский народ – это не пушечное мясо. Мы должны в конце концов понять, что посткоммунистическая армия и советские принципы нам не нужны. Я хочу, чтобы наша армия была сильна из-за технологического уровня, чтобы там погибало железо, танки, самолеты, но чтобы люди оставались живыми. Как это видно в армии НАТО, США, Израиля", – сказал Шевченко.

Впрочем, главный враг Украины, по мнению Шевченко, находится не в Кремле, а в киевских властных кабинетах.

"Коррупция сейчас настолько сильно съедает украинцев изнутри, что ее можно считать сильнее любого внешнего агрессора. Но я знаю и верю, что мы сильные и никто не сможет нас победить", – подчеркнул Александр Шевченко.

В случае прихода к власти Шевченко пообещал проверить представителей нынешней власти и вернуть в государственную казну деньги, украденные ими. Сам кандидат от УКРОПа, по его словам, такой проверки не боится, ибо деньги за границей не держит.

Вспоминая о праймериз, Шевченко рассказал о визите в Краматорск, где он был поражен патриотизмом местных жителей и заинтересованностью людей в изменениях к лучшему. Именно ради таких изменений он и идет в президенты, подчеркнул Шевченко.

УКРОП ведет борьбу, которая является борьбой не за собственное место под солнцем. Это борьба за то, чтобы украинский народ наконец-то начал жить на своей земле в достатке. Чтобы власть начала честно к нему относиться. Чтобы власть наконец стала сервисом, который дает людям возможность жить справедливо и просто", – сказал он.

В завершение своего выступления Шевченко пригласил на сцену свою жену Татьяну и дочь Ксению. "Мой муж надежный и сильный. Для него нет ничего нереального. Он идет к своей цели и всегда ее достигает. Убеждена – сейчас Украине нужен именно он", – поддержала своего мужа Татьяна Шевченко.

А Ксения вместе с детским хором спела песню "Боже великий, єдиний".