УКРОП обрав Олександра Шевченка кандидатом в президенти

В середу, 5 грудня, в Міжнародному виставковому центрі в Києві відбувся XVI з'їзд політичної партії Українське об’єднання патріотів (УКРОП).

В стінах, де рік тому відбувалося "Євробачення", майже 2 тисячі членів партії урочисто затвердили свого кандидата на президентські вибори. Ним став засновник курорту "Буковель", народний депутат Олександр Шевченко.

Власне, ніякої інтриги не було: про висування Шевченка стало відомо задовго до дати з’їзду. Адже саме він став переможцем укропівських праймеріз в переважній більшості регіонів України.

Праймеріз – предмет гордощів УКРОПу, на чому неодноразово наголошували члени партії під час своїх виступів. Внутрішньопартійні вибори є нормою для політичних партій багатьох країн світу, але в Україні їх вперше провели саме укропівці. Окрім Шевченка, за право піти в президенти змагалися заступник голови Комісії партійного контролю Оксана Тунік-Фриз та заступник голови Київської міської організації УКРОПу Ірина Головатенко.

Гостей зустрічали великі банери "За Шевченка!", прапорці з його прізвищем тримала група підтримки, що зібралася перед сценою, а делегати з’їзду в кулуарах схвально говорили про кандидата на камери.

"Шевченко довів, що в окремому регіоні можна створити гарні умови для життя. І в країні зможе", – сказав голова Черкаської обласної організації партії Сергій Танюк.

"Це є те зерно, якого не вистачало країні. Нам потрібне свіже повітря, свіжі ідеї", – погоджувався з ним його одеський колега Денис Тітовський.

За традицією, з’їзд відкрив укропівець Василь Шкляр. Українці знають його, скоріше, як письменника, а не як політика, тому й почав він не з політики, а з літератури.

Василь Шкляр повідомив, що вчора повернувся зі знімального майданчика – на разі тривають зйомки фільму за його найвідомішим романом "Чорний ворон". Команда працювала над сценою в зимовому лісі, коли трапилася "містична штука".

"Підлетів птах, саме чорний ворон, і сів мені на плече. Я думаю, що це дуже добрий знак", – розповів Шкляр, зауваживши, що зйомки фільму взагалі супроводжують багато містичних речей, а тому екранізація роману має вийти достойною.

Від історичної містики письменник перейшов до політичної реальності, закликавши підтримати Олександра Шевченка на президентських виборах.

"Мені імпонує програма Олександра Шевченка, наріжним каменем якої є людська гідність і правда. Нинішня влада потопталася по гідності. Цього народ не пробачить", – заявив Шкляр.

Єдиного кандидата від УКРОПу він підтримав, але попередив, що боротьба буде запеклою.

"Президентська кампанія буде дуже непростою, найбільш непередбачуваною серед усіх, що були досі. Боротьба буде складною, але ми зобов'язані виграти", – завершив свій виступ письменник.

Голова партії Тарас Батенко в черговий раз розповів про праймеріз. "Ми встановили новий стандарт ведення політичних кампаній, продемонстрували високу організованість, якої не мала жодна партія до нас", – зазначив він.

Також голова партії розвіяв міф, що українці начебто не цікавляться політикою. "Інтерес до наших праймеріз виявили понад 15 тисяч українців", – сказав Батенко, підкресливши, що в переповнені зали приходили не лише члени УКРОПу, а й симпатики цієї партії або просто небайдужі громадяни.

Батенко розповів, що УКРОП має всі шанси стати парламентською партією: згідно соціологічних опитувань, її рейтинг вже наближається до прохідного бар’єру в 5%. Голова партії впевнений, що до осені 2019 року цей показник тільки зростатиме. Причому добиватися цього зростання укропівці будуть не популістськими обіцянками, а чесним діалогом з виборцями.

"Щоб переконати українців голосувати за УКРОП, нам слід запропонувати чесні й зрозумілі способи вирішення проблем громадян. Обіцянки в рази знизити ціну на газ, підвищити всі соціальні виплати чи закінчити війну за лічені дні – не наш спосіб розмови з виборцем", – зауважив Тарас Батенко.

Сам Олександр Шевченко у своєму виступі був щедрий на жорсткі формулювання. Він переконаний: патріотичним політсилам саме зараз вкрай необхідно поборотися за президентське крісло, "в якому засиділися випадкові люди".

Він піддав критиці введений президентом Петром Порошенком воєнний стан, оскільки вважає його спробою відтягнути президентські вибори, які діючий голова держави дуже боїться програти. На думку Шевченка, війну треба вигравати дипломатичними, а не військовими методами, а Збройні сили переводити на стандарти XXI століття, не орієнтуючись на армію північного сусіда, який не цінує людські життя.

"Збройні сили України, наші люди, український народ – це не гарматне м’ясо. Ми повинні врешті решт зрозуміти, що посткомуністична армія й радянські принципи нам не потрібні. Я хочу, щоб наша армія була сильна через технологічний рівень, щоб там гинуло залізо, танки, літаки, але щоб люди залишалися живими. Як це видно в армії НАТО, США, Ізраїлю", – сказав Шевченко.

Втім, головний ворог України, на думку Шевченка, знаходиться не в Кремлі, а у київських владних кабінетах.

"Корупція зараз настільки сильно з’їдає українців зсередини, що її можна вважати сильнішою за будь-якого зовнішнього агресора. Але я знаю і вірю, що ми сильні та ніхто не зможе нас перемогти", – підкреслив Олександр Шевченко.

У разі приходу до влади Шевченко пообіцяв перевірити представників нинішньої влади і повернути до державної скарбниці гроші, вкрадені ними. Сам кандидат від УКРОПу, за його словами, такої перевірки не боїться, бо гроші за кордоном не тримає.

Згадуючи про праймеріз, Шевченко розповів про візит в Краматорськ, де він був вражений патріотизмом місцевих мешканців та зацікавленістю людей у змінах на краще. Саме заради таких змін він і йде в президенти, підкреслив Шевченко.

УКРОП веде боротьбу, яка є боротьбою не за власне місце під сонцем. Це боротьба за те, щоби український народ врешті-решт почав жити на своїй землі заможно. Щоби влада почала чесно до нього ставитися. Щоби влада нарешті стала сервісом, який дає людям можливість жити справедливо й просто", – сказав він.

На завершення свого виступу Шевченко запросив на сцену свою дружину Тетяну та доньку Ксенію. "Мій чоловік надійний і сильний. Для нього немає нічого нереального. Він іде до своєї мети й завжди її досягає. Переконана – зараз Україні потрібен саме він", – підтримала свого чоловіка Тетяна Шевченко.

А Ксенія разом із дитячим хором заспівала пісню "Боже великий, єдиний".