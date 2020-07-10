Уже вскоре в отделениях Укрпочты будут предлагать клиентам финансовые услуги, если депутаты проголосуют за соответствующий законопроект во втором чтении. Украинцы смогут, например, открыть депозит или выпустить банковскую карту.

Безопасны ли такие изменения и какие преимущества почтового банка – читайте в материале журналистов 24 канала.

Читайте также "Сбербанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить льготную ипотеку

Почтальоны подвергают себя опасности, когда развозят пенсии. Ведь возить с собой деньги – довольно рискованно. К тому же на это уходит много времени, потому что существует денежный лимит.

"Если больше, чем пенсия, то мы приезжаем, возвращаемся обратно, тогда снова берем и развозим", – рассказала почтальон Галина Ситниченко.

Преимущества создания почтового банка

Создать почтовый банк на базе "Укрпочты" хотят в парламенте. Законопроект Рада должна принять во втором чтении. То есть почта будет предоставлять финансовые услуги: выпускать карты, в том числе и пенсионные. А из дома можно будет производить оплаты.

Кроме этого, должны уменьшиться очереди в отделении.

Нам лучше, потому что мы не ищем остальные. Это проще для человека. Она пришла, рассчиталась карточкой и ушла,

– объяснила операторша отделения Укрпочты Людмила Забарная.

Также в отделении можно будет открыть счет. Для маленьких населенных пунктов это станет единственной возможностью получить доступ к таким банковским услугам. Почти 40% украинцев не имеют финансового счета. Большинство из них проживают в селах.

Такая же проблема в Гатном-в нескольких километрах от Киева. Председатель сельского совета Гатного Бронислав Корицкий отметил, что в селе нет отдельного отделения банка.

Также почтовая карточка позволит оплачивать коммунальные услуги без комиссии. Так посетители смогут сэкономить несколько десятков гривен в месяц. А еще Укрпочта будет предлагать открыть депозит. Это должно решить проблему жителей сел, которые держат деньги "под матрасом".

Почему в НБУ критикуют законопроект

В то же время законопроект критикует Национальный банк Украины. Там объясняют, что до Укрпочты не будут применять строгие стандарты, которые требуют, когда дают лицензию финучреждениям.

К тому же работники почты не имеют нужных навыков. Но больше всего НБУ волнует то, что появятся риски для средств клиентов. По словам руководителя Офиса правления Нацбанка Арсен Макарчука, эти услуги будут оказывать наряду с другими услугами и услугами по продажам товаров, Укрпочта реализует через свои отделения.

"Это создает определенные риски, опять же, перетоков средств непосредственно, в частности, и на закупки товаров и ведения другой деятельности", – отметил он.

Поэтому предлагают другой вариант: чтобы подобные услуги осуществлял банк, а Укрпочта была посредником. Однако почтовый оператор боится передавать свою базу данных. К тому же, жалуются, фактически будут работать "в слепую".

Бабушка открыла счет и мы его обслуживаем. Приходит она к нам в отделение и спрашивает: "Что у меня на счету?". Знаете, что мы ответим: "Бабушка, без понятия",

– прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

И пояснил, что работники Укрпочты не являются банковскими работниками, поэтому не имеют права смотреть в ваш банковский счет.

Игор Смилянський / фото 24 канал

Если депутаты примут законопроект, нужно пол года, чтобы ввести изменения. Провести обучение и .решить вопрос с интернетом, с которым проблемы в селах. А дальше у Укрпочты амбициозные планы – в будущем выдавать кредиты.