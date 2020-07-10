Вже невдовзі у відділеннях Укрпошти клієнтам пропонуватимуть фінансові послуги, якщо депутати проголосують за відповідний законопроєкт у другому читанні. Українці зможуть, наприклад, відкрити депозит або випустити банківську картку.

Чи безпечні такі зміни і які переваги поштового банку – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Листоноші наражають себе на небезпеку, коли розвозять пенсії. Адже возити з собою гроші – доволі ризиковано. До того ж на це йде багато часу, тому що існує грошовий ліміт.

"Якщо більше, ніж пенсія, то ми приїжджаємо, повертаємося назад, тоді знову беремо і розвозимо", – розповіла листоноша Галина Ситниченко.

Переваги створення поштового банку

Створити поштовий банк на базі Укрпошти хочуть в парламенті. Законопроєкт Рада має ухвалити в другому читанні. Тобто пошта надаватиме фінансові послуги: випускатиме картки, зокрема, й пенсійні. А з дому можна буде здійснювати оплати.

Крім цього, мають зменшитися черги у відділенні.

Нам краще, тому що ми не шукаємо решту. Це простіше для людини. Вона прийшла, розрахувалася карткою і пішла,

– пояснила операторка відділення Укрпошти Людмила Забарна.

Також у відділенні можна буде відкрити рахунок. Для маленьких населених пунктів це стане єдиною можливістю отримати доступ до таких банківських послуг. Майже 40% українців не мають фінансового рахунку. Більшість з них проживають в селах.

Така ж проблема в Гатному – за декілька кілометрів від Києва. Голова сільської ради Гатного Броніслав Корицький відзначив, що в селі немає окремого відділення банку.

Також поштова картка дозволить сплачувати комунальні послуги без комісії. Так відвідувачі зможуть заощадити декілька десятків гривень в місяць. А ще Укрпошта пропонуватиме відкрити депозит. Це має вирішити проблему жителів сіл, які тримають гроші "під матрацом".

Чому в НБУ критикують законопроєкт

Водночас законопроєкт критикує Національний банк України. Там пояснюють, що до Укрпошти не застосовуватимуть суворі стандарти, які вимагають, коли дають ліцензію фінустановам.

До того ж працівники пошти не мають потрібних навичок. Але найбільше НБУ хвилює те, що з'являться ризики для коштів клієнтів. За словами керівника Офісу правління Нацбанку Арсен Макарчука, ці послуги надаватимуть поряд з іншими послугами та послугами з продажів товарів, які Укрпошта реалізує через свої відділення.

"Це створює певні ризики, знову ж таки, перетоків коштів безпосередньо, зокрема, і на закупівлі товарів та ведення іншої діяльності", – зазначив він.

Тому пропонують інший варіант: щоб подібні послуги здійснював банк, а Укрпошта була посередником. Проте поштовий оператор боїться передавати свою базу даних. До того ж, скаржаться, фактично працюватимуть "в сліпу".

Бабуся відкрила рахунок і ми його обслуговуємо. Приходить вона до нас у відділення і запитує: "Що у мене на рахунку?". Знаєте, що ми відповімо: "Бабуся, без поняття",

– прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

І пояснив, що працівники Укрпошти не є банківськими працівниками, відтак не мають права дивитися у ваш банківський рахунок.



Ігор Смілянський / Фото 24 канал

Якщо депутати ухвалять законопроєкт, потрібно пів року, щоб запровадити зміни. Провести навчання і .вирішити питання з інтернетом, з яким проблеми в селах. А далі в Укрпошти амбітні плани – в майбутньому видавати кредити.