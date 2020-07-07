"Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати пільгову іпотеку
Державний "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Відтепер пільговими пропозиціями можуть скористатися державні службовці, співробітники Нацполіції та ДСНС.
З метою підтримки працівників державного сектора економіки "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% у рамках програми "Звісно, 9,99", повідомляє пресслужба "Ощадбанку".
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Скористатись програмою відтепер можуть
- державні службовці;
- співробітники Національної поліції України;
- працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім цього, для всіх клієнтів знизили процентну ставку на 2% за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%.
Що відомо про програму "Звісно, 9,99"
- "Ощадбанк" запустив її у квітні 2020 року.
- Досі пільговий кредит могли отримати працівники медичної сфери.
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Іпотека в Україні: основне
- Українська іпотека – одна з найдорожчих у світі.
- Наприкінці травня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що сприятиме зниженню відсоткової ставки за кредитом на житло до 10%.
- З 1 липня у "Приватбанку" почала діяти програма "Доступне житло під 10%". Клієнти банку можуть взяти іпотечний кредит під 9,99%.
Що таке іпотека?Це застава землі чи іншого нерухомого майна, яке при цьому залишається у власності заставодавця. Іпотечний – кредит, отриманий під заставу нерухомого майна.
Простіше кажучи: людина позичає гроші у банку, щоб купити, наприклад, квартиру, і при цьому ця ж квартира буде в заставі. Якщо кредит сплачено, квартира перейде у повноцінну власність людини, якщо ж ні – банк може її забрати.