Державний "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Відтепер пільговими пропозиціями можуть скористатися державні службовці, співробітники Нацполіції та ДСНС.

З метою підтримки працівників державного сектора економіки "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% у рамках програми "Звісно, 9,99", повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

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Скористатись програмою відтепер можуть

державні службовці;

співробітники Національної поліції України;

працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, для всіх клієнтів знизили процентну ставку на 2% за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%.

Що відомо про програму "Звісно, 9,99"

"Ощадбанк" запустив її у квітні 2020 року.

Досі пільговий кредит могли отримати працівники медичної сфери.

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