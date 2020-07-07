Государственный "Ощадбанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых. Отныне льготными предложениями могут воспользоваться государственные служащие, сотрудники Нацполиции и ГСЧС.

С целью поддержки работников государственного сектора экономики "Ощадбанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99", сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

Читайте также Жилье в ипотеку под 10%: в НБУ впервые назвали сроки

Воспользоваться программой отныне могут

государственные служащие;

сотрудники Национальной полиции Украины;

работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, для всех клиентов снизили процентную ставку на 2% по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

Что известно о программе "Конечно, 9,99"

"Ощадбанк" запустил ее в апреле 2020 года.

До сих пор льготный кредит могли получить работники медицинской сферы.

Узнайте больше Ипотека под 10% в Украине таки реальность: Приватбанк запускает программу в июле

Ипотека в Украине: основное

Украинская ипотека – одна из самых дорогих в мире.

В конце мая 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что будет способствовать снижению процентной ставки по кредиту на жилье до 10%.

по кредиту на жилье до 10%. С 1 июля в "Приватбанке" начала действовать программа "Доступное жилье под 10%". Клиенты банка могут взять ипотечный кредит под 9,99%.