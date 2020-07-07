"Ощадбанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить льготную ипотеку
Государственный "Ощадбанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых. Отныне льготными предложениями могут воспользоваться государственные служащие, сотрудники Нацполиции и ГСЧС.
С целью поддержки работников государственного сектора экономики "Ощадбанк" расширил перечень клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99", сообщает пресс-служба "Ощадбанка".
Читайте также Жилье в ипотеку под 10%: в НБУ впервые назвали сроки
Воспользоваться программой отныне могут
- государственные служащие;
- сотрудники Национальной полиции Украины;
- работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого, для всех клиентов снизили процентную ставку на 2% по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.
Что известно о программе "Конечно, 9,99"
- "Ощадбанк" запустил ее в апреле 2020 года.
- До сих пор льготный кредит могли получить работники медицинской сферы.
Узнайте больше Ипотека под 10% в Украине таки реальность: Приватбанк запускает программу в июле
Ипотека в Украине: основное
- Украинская ипотека – одна из самых дорогих в мире.
- В конце мая 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что будет способствовать снижению процентной ставки по кредиту на жилье до 10%.
- С 1 июля в "Приватбанке" начала действовать программа "Доступное жилье под 10%". Клиенты банка могут взять ипотечный кредит под 9,99%.
Что такое ипотека?
Это залог земли и другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. Ипотека – кредит, полученный под залог недвижимого имущества.
Проще говоря: человек занимает деньги в банке, чтобы купить, например, квартиру и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если же нет – банк может ее забрать.