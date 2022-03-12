Победила работа украинского художника Boris Groh. Его избрали путём народного голосования.

К слову, Россияне не готовы идти в военкоматы, – МВД

Известно, что за него проголосовало более 1 700 человек из 8 тысяч всех голосов.

В Укрпочте добавили, что эскиз будет передан в печать после завершения организационных вопросов.

Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно,

– говорится в сообщении.

На конкурс прислали около 500 разных эскизов не только из Украины, но и из-за границы. Двадцать финалистов можно просмотреть по ссылке.

Почему фраза "Русский военный корабель, иди на*уй!" стала легендарной

Это фраза-ответ украинских солдат с острова Змеиный, которую во время российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года получил российский оккупационный корабль на предложение сдаться. Сказал ее пограничник Роман Грибов. Роман родом из Золотоноши, сейчас находится в плену.



Остров Змеиный был захвачен 24 февраля, связи с украинскими военными не было. Однако впоследствии выяснилось, что пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы. Они находятся в плену русских оккупантов.

Эскиз марки "Русский корабель, иди на#уй!" / Работа Boris Groh

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