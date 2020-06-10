Председатель Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.

Сейчас помещения сдают в аренду. Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала в программе "Что это было".

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Он пояснил, что в главном офисе работает более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин. Поэтому – убежден Смелянский – головному офису не место на Крещатике по ряду причин.

"Крещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре", – пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.

Чтобы привести главный офис в порядок – надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы,

– отметил Смелянский.

Он пояснил, что Укрпочта – первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смелянский заявил, что они готовы в 2020 – 2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже составили в 1 миллиард гривен.

► О заработанных деньгах на аренде и первой продаже

Председатель Укрпочты рассказал, когда еще не был принят закон о возможности продаж, компания сдавала свои помещения в аренду.

"Когда я пришел, вся Укрпочта зарабатывала 10 миллионов на аренде имущества в год. После того, как пришла новая команда, за 2019 год мы заработали 60 миллионов. Только на одном Крещатике мы зарабатываем больше, чем вся Укрпочта раньше", – подчеркнул Смелянский.

Справка. На Крещатике в главном офисе Укрпочты расположены такие магазины как Rozetka и Vodafone.

Председатель Укрпочты отметил, что благодаря закону, который был принят в ноябре 2019 года, они получили право продавать непрофильное имущество – и за короткое время заработали невиданную сумму.

"За одну неделю мы продали на 90 миллионов. Это склады под Киевом и под Львовом. Это не почтовые отделения", – сказал Смелянский.

► О базах отдыха

Председатель Укрпочты также рассказал о закрытых ним примерно 17 баз отдыха. По его словам, открытыми они наносили ущерб еще больше – то есть были убыточными. Взамен компания в 2019 году потратила на оздоровление детей работников 9 миллионов, что меньше чем затраты на старые базы. По словам Смелянского, почтальоны довольны, потому что дети наконец отдохнули в нормальных базах, а не в ужасных условиях.

"Мы впервые отправили детей, где было не стыдно и где за них было не страшно", – подчеркнул глава Укрпочты.

Он добавил, что базы отдыха необходимо продать предпринимателям, чтобы они построили свои бизнесы. Ведь управлять недвижимостью – это не дело Укрпочты.



Игорь Смелянский / 24 канал

► О главном сортировочном центре

Смелянский рассказал, что они планируют продать и главный сортировочный центр и переехать в другое место.

"Наш главный сортировочный центр, через который проходит 60% почты страны, расположен возле железнодорожного вокзала. 15 тысяч квадратных метров, 3 гектара земли. Зачем, чтобы в центр Киева съезжались авто со всей страны?", – поясной председатель Укрпочты.

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Смелянский добавил, что объект главного сортировочного центра стоит продать на застройки, офисы для IT-компаний, куда смогли бы приезжать люди из-под Киева на электричках.

"А мы построим современный новый сортировочный центр за пределами города, уменьшим трафик в Киеве и сможем таким образом профинансировать наше будущее", – подытожил председатель Укрпочты.