Цены за доставку Укрпочты вырастут с 1 июля 2023 года, а до этого времени украинцы еще могут рассчитаться по старым тарифам. Об этом в прямом эфире телемарафона сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает 24 Канал.

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Повышение тарифов

По словам Смелянского, тарифы Укрпочта вынуждена пересмотреть из-за подорожания топлива и перевозок. Но цены за доставку не изменятся сразу.

К концу первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения,

– заявил Смелянский.

Напомним, что в июле прошлого года Укрпочта уже пересматривала ценовую политику, и тогда стоимость стандартной посылки в пределах Украины выросла на 14%. Насколько же вырастет тариф в этом году, Смилянский не уточнял.

В то же время с апреля 2023 года Укрпочта снизила стоимость на отправку посылок за границу на 60% – в первую очередь говорится об отправке в Германию.

"Укрпочта продолжает вводить специальные тарифы на доставку в страны с наибольшим количеством украинских переселенцев. В Германии проживает около миллиона украинцев, и многие наши экспортеры присылают товары покупателям из Берлина, Кельна, Франкфурта и других немецких городов", – сообщал гендиректор Укрпочты.

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