Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он даже продемонстрировал рабочий эскиз новой марки с горящим Кремлем.

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Новая марка и истерика Скабеевой

Игорь Смилянский отметил, что марки Укрпочты являются предвестниками великих исторических событий, намекая на то, что марка "русский военный корабель..." появилась буквально за день до удара ВСУ противокорабельными ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва" в апреле прошлого года. Именно ему 24 февраля защитники острова Змеиного адресовали свое послание.

Друзья исторически так сложилось, что марки Укрпочты являются предвестником хороших событий. Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где – подождите. Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока – как говорится, "рабочие эскизы",

– сообщил Смилянский.

К сообщению руководитель Укрпочты добавил тот же "рабочий эскиз".



"Рабочий эскиз" новой марки Укрпочты / Фото Игоря Смилянского

Реакция из Москвы не заставила себя ждать. Истерику устроила пропагандистка Ольга Скабеева, назвавшая Укрпочту "пособиями террористов". А это знак, что зарубежной аудитории понравилась марка.

Главное об "атаке дронами" по Кремлю

Днем 3 мая в России заявили о том, что якобы ночью Украина атаковала Кремль беспилотниками, а затем опубликовали видео. Только удивительно, что о ночной атаке страна-террорист решила заявить уже после обеда.

В Москве сразу же начали истерику, называя "атаку" терактом и якобы покушением на диктатора Путина. Без угроз Украине не обошлось, а экс-президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вообще заявил о необходимости "физического уничтожения" Владимира Зеленского.

Однако в Украине причастность к так называемой "атаки" отрицают. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что это могли повлечь за собой местные силы сопротивления.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что всю информацию, предоставляемую российскими властями "нужно делить на два". Однако Блинкен подчеркнул, что Украина "вправе себя защищать так, как считает нужным".