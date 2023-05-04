Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він навіть продемонстрував робочий ескіз нової марки з палаючим Кремлем.

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Нова марка та істерика Скабєєвої

Ігор Смілянський відзначив, що марки Укрпошти є передвісниками великих історичних подій, натякаючи на те, що марка "русскій воєнний корабль..." з'явилася буквально за день до удару ЗСУ протикорабельними ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва" у квітні минулого року. Саме йому 24 лютого оборонці острова Зміїного адресували своє послання.

Друзі, історично так склалось, що марки Укрпошти є передвісником гарних подій. Тому завтра вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де – почекайте. Але, впевнений, комусь "за поребриком" дуже сподобається. А поки – як то кажуть, "робочі ескізи",

– повідомив Смілянський.

До допису керівник Укрпошти додав той самий "робочий ескіз".



"Робочий ескіз" нової марки Укрпошти / Фото Ігора Смілянського

Реакція з Москви не забарилася. Істерику влаштувала пропагандистка Ольга Скабєєва, яка назвала Укрпошту "посібниками терористів". А це знак, що "закордонній аудиторії" сподобалася марка.

Головне про "атаку дронами" по Кремлю

Удень 3 травня у Росії заявили про те, що нібито вночі Україна атакувала Кремль безпілотниками, а згодом опублікували відео. Тільки дивина, що про нічну атаку країна-терорист вирішила заявити уже пообіді.

У Москві одразу ж почали істерику, називаючи "атаку" терактом і нібито замахом на диктатора Путіна. Без погроз Україні не обійшлося, а експрезидент Росії і заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв взагалі заявив про необхідність "фізичного знищення" Володимира Зеленського.

Однак в Україні причетність до так званої "атаки" заперечують. Радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, що це могли спричинити місцеві сили спротиву.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив, що всю інформацію, що надає російська влада "потрібно ділити на два". Однак Блінкен підкреслив, що Україна "має право себе захищати так, як вважає за потрібне".