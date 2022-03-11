Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в особенно горячих точках пересылка посылок возможна в рамках крупных городов.

На тему УЗ за неделю доставила почти 9 тысяч тонн грузов для поддержки пострадавших регионов – Кубраков

Он отметил, что обеспечение населения пенсиями и субсидиями было одним из самых серьезных вызовов первой недели войны. Однако компании удалось оперативно отреагировать на новые реалии.

В настоящее время более 3 миллионов клиентов главной почты страны, независимо от местопребывания в Украине, могут получить социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить свои дома в поисках безопасного убежища,

– констатировал Кубраков.

Важно! Если вы хотите получить пенсию, субсидию или соцпомощь по другому адресу, укажите свои новые данные по ссылке.

В то же время, Укрпочта позволила бесплатно переадресовывать отправки в доступные области и отделения, а также обеспечивает бесплатное хранение посылок для тех, кто этого сделать не может.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 10 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!