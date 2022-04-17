Такую информацию сообщает директор Черниговской дирекции Укрпочты Елена Дорошенко.
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По данным Укрпочты, некоторые отделения почты на Черниговщине возобновляют свою работу с 18 апреля. Отмечается, что возможны проблемы с интернетом в отдельных отделениях почтовой связи.
В Укрпочте отметили, что работники делают все, чтобы до конца апреля в областном центре полноценно заработали все остальные отделения.
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