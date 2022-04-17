Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский. Это случилось 16 апреля – на 52-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Укрпочта ввела в оборот марку "Русский корабль иди на**й"

Укрпочта выпустит футболки с надписью "Русский военный корабль, иди нах*й"

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что с 12 апреля люди уже купили 500 тысяч экземпляров новой марки "Русский военный корабль, иди нах*й", а ее общий тираж – миллион экземпляров.

Поэтому компания выпустит еще один тираж марок, а также фирменные футболки с аналогичным изображением.

Уже готовимся. С первого дня (полномасштабного вторжения России в Украину – 24 канал) мы пытаемся поддержать украинский бизнес. И именно сегодня (говорится о 16 апреля – 24 канале) ведем переговоры с украинскими производителями, чтобы они смогли изготовить эти футболки уже на следующей неделе.

– заявил Смелянский.

В частности, он заверил, что часть вырученных денег они отправят в поддержку ВСУ.

Кроме того, Смелянский заверил, что:

будет еще один тираж с понедельника;

в Киеве марки будут на главном почтамте и небольшая партия в каждом регионе Украины.

"Мы немного придержим несколько для Херсона. Мы очень надеемся, что и Херсон, и Мелитополь, и Бердянск скоро вернутся, и люди там тоже заслуживают того, чтобы получить нашу марку", – пояснил гендиректор компании.

Заметьте В Укрпочте иронизируют, что очередь за маркой больше, чем за айфоном

Смотрите также – ВСУ потопили крейсер "Москва": видео