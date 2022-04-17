Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский. Это случилось 16 апреля – на 52-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Укрпочта выпустит футболки с надписью "Русский военный корабль, иди нах*й"
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что с 12 апреля люди уже купили 500 тысяч экземпляров новой марки "Русский военный корабль, иди нах*й", а ее общий тираж – миллион экземпляров.
Поэтому компания выпустит еще один тираж марок, а также фирменные футболки с аналогичным изображением.
Уже готовимся. С первого дня (полномасштабного вторжения России в Украину – 24 канал) мы пытаемся поддержать украинский бизнес. И именно сегодня (говорится о 16 апреля – 24 канале) ведем переговоры с украинскими производителями, чтобы они смогли изготовить эти футболки уже на следующей неделе.
– заявил Смелянский.
В частности, он заверил, что часть вырученных денег они отправят в поддержку ВСУ.
Кроме того, Смелянский заверил, что:
- будет еще один тираж с понедельника;
- в Киеве марки будут на главном почтамте и небольшая партия в каждом регионе Украины.
"Мы немного придержим несколько для Херсона. Мы очень надеемся, что и Херсон, и Мелитополь, и Бердянск скоро вернутся, и люди там тоже заслуживают того, чтобы получить нашу марку", – пояснил гендиректор компании.
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