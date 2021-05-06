Госпредприятие почтовой связи "Укрпочта" увеличила лимит на выдачу наличных. Теперь ее можно снимать втрое больше за одну операцию.

Лимит выдачи наличных с платежной карточки через POS-терминал составляет от 50 до 15 тысяч гривен за раз. Такое нововведение стартовало с 5 мая 2021 года.

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При этом, снять наличные с карточек можно бесплатно. Однако комиссию может снимать банк-эмитент.

В планах компании на 2021 год расширить сеть POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах. В целом терминалами оборудованы автоматизированные отделения "Укрпочты" – их 3,2 тысячи по всей Украине, а самих терминалов 5 тысяч единиц.

Внимание! По данным компании, за первый квартал 2021 года клиенты снимали наличные через POS-терминалы "Укрпочты" более 207 тысяч раз. Общая сумма составила 287 миллионов гривен.

Как говорится на сайте компании, "Укрпочта" входит в перечень 7 лучших компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. Они расположены, в частности, в небольших населенных пунктах с численностью от 2 тысяч человек, где нет банкоматов.

"Терминалы "Укрпочты"– не единственный способ снять наличные с карты", – сообщил заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

Что предшествовало

В октябре 2020 года "Укрпочта" начала принимать электронные загранпаспорта в мобильном приложении "Дия" для идентификации личности при оказании услуг.

Также "Укрпочта", Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу над цифровой трансформацией почтового оператора.

В марте 2021 "Укрпочта" начала принимать цифровые документы в мобильном приложении "Дия" для получения международных посылок с наложенным платежом.

Справка. "Укрпочта" – национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.