"Взгляд в будущее": Укрпочта выпустила почтовую марку к 35 годовщине Чернобыльской трагедии
К 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Укрпочта ввела в обращение почтовую марку "Взгляд в будущее". Приобрести ее можно с 26 апреля в почтовых отделениях и официальном филателистическом онлайн магазине.
Источник:Укрпочта
На марке изобразили мурал "Взгляд в будущее", расположенный на восточной стене машинного зала Чернобыльской АЭС. Его автором является Валерий Коршунов.
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Эскиз художника одержал победу в конкурсе для проекта "Новое видение Чернобыльской АЭС".
Начальник управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина рассказала, что это уже третий выпуск почтовых марок, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.
По словам специалиста, в этом году проект пытались сделать максимально отличным от предыдущих.
И мне кажется, нам это удалось. На конверте изображена черно-белая фотохроника тех страшных событий, последствия которых ощутил весь мир. Почтовую марку на контрасте украшает цветной мурал Валерия Коршунова "Взгляд в будущее", размещенный на здании станции,
– рассказала Мухина.
Специалист заметила, что штемпель с надписью "Первый день" представлен в виде графического знака радиации, из которого прорастают листья.
- Номинал марки – V (эквивалент 9 гривен).
- Тираж - 130 000 экземпляров.
Выпуск марки поддержали:
- Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения;
- Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС";
- Национальный музей "Чернобыль".
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