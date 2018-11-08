"Укрпочта" модернизированная: чем отличаются новые отделения от "нереформированных"

Государственное предприятие "Укрпочта" модернизирует свои отделения. Городские – капитально ремонтируют, а в сельских где-не-где устанавливают компьютеры и проводят интернет. Но в планах не только смена интерьера. Эволюции претерпевают услуги почтового оператора. Правда, некоторых нововведений украинцы ждут с опаской.

Вот так после капитального ремонта выглядит одно из отделений "Укрпочты" в центре Киева.

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Новое отделение "Укрпочты"

Для сотрудников – комфортные рабочие места, современные компьютеры и комнаты, чтобы пообедать и передохнуть. Для физических и юридических лиц – отдельные кассы и терминалы для расчета банковскими карточками.

Сейчас люди больше переходят на безналичные расчеты, чем на наличные. Это удобнее для людей,

– заметила начальница отделения "Укрпочты" №150 города Киева Мария Кирова.

И больше всего киевляне радуются электронной очереди.

"Раньше просто было окошечко, и сидели там все, а тут были очереди. А сейчас все иначе, потому что электронная очередь. Пришел, нажал и ждешь своей очереди", – говорит киевлянин Богдан.

А это отделение "Укрпочты" в селе Хотов под Киевом.

"Нереформированное" помещение " Укрпочты"

"Нереформированное" помещение " Укрпочты"

Здесь обваливается потолок, как в подвале – темно и сыро. Нет отопления, электросеть старая, поэтому часто пропадает свет. Все удобства – на улице. Из транспорта – старые велосипеды. Компьютер есть, но он скорее элемент интерьера. Терминалов для расчета банковскими карточками здесь отродясь не было, из техники только кассовый аппарат. Правда, и с ним не все в порядке.

Кассовый аппарат, на котором мы чеки пробиваем, дореволюционный. Он же не работает. Кучу денег я должна сидеть и вот так "тьфу" вручную считать,

– жалуется начальница отделения "Укрпочты" села Хотов Галина Годун.

И несмотря на это, отделение остается очагом цивилизации для окрестных сел. Здесь о модернизации и не мечтают. Боятся разве, чтобы хуже не было.

"Говорили, но я не знаю, правда ли это, что останется один почтальон, который будет обслуживать все село. Это же нереально!" – возмутилась работница отделения "Укрпочты" села Хотов Елена Мироненко.

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А вот топ-менеджеры "Укрпочты" на зарплаты, похоже, не жалуются. Генеральный директор, назначенный в 2016-м, Игорь Смелянский прошлом году заработал 3 миллиона 958 тысяч гривен. А его первый заместитель по финансам Александр Чернявский – свыше 6,5 миллиона гривен. Это при том, что "Укрпочта" далее убыточна.

Чтобы зарабатывать, новое руководство выбрало курс реформ. Поэтому решили расширить перечень услуг, которые предоставляет "Укрпочта". Например, предлагают, чтобы почтовый оператор занимался страхованием. А еще хотят, чтобы клиенты могли открыть на почте счета, как в банке, и получать таким образом пенсии.

Если клиент захочет, чтобы ему доставляли пенсии в наличных, ему будут доставлять пенсии в наличности. А если клиент захочет открывать счет и будет утвержден законопроект 66.01, то пенсионер сможет получать пенсию на свой счет,

– отметила директор развития сети "Укрпочты" Валентина Дудко.

Уже даже законопроект подготовили, он ожидает рассмотрения. А еще "Укрпочта" может закрыть до семи тысяч отделений, если не повысят тариф за доставку пенсий. Мол, государство за эту услугу платит мало, и предприятие только в этом году понесло убытков на миллиард гривен. А вот в правительстве повышать расценки не торопятся, хотят сначала проверить, честно ли "Укрпочта" формирует цену.