"Укрпошта" модернізована: чим відрізняються нові відділення від "нереформованих"

Державне підприємство "Укрпошта" модернізує свої відділення. Міські – капітально ремонтують, а в сільських де-не-де встановлюють комп'ютери та проводять інтернет. Та у планах не лише зміна інтер'єру. Еволюції зазнають послуги поштового оператора. Щоправда, деяких нововведень українці чекають з острахом.

Ось так після капітального ремонту виглядає одне із відділень "Укрпошти" у центрі Києві.

Читайте також: Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком



Нове відділення "Укрпошти"

Для працівників – комфортні робочі місця, сучасні комп'ютери та кімнати, щоб пообідати й перепочити. Для фізичних і юридичних осіб – окремі каси та термінали для розрахунку банківськими картками.

Зараз люди більше переходять на безготівкові розрахунки, ніж на готівкові. Це зручніше для людей,

– зауважила начальниця відділення "Укрпошти" №150 міста Києва Марія Кірова.

Та найбільше кияни радіють електронній черзі.

"Раніше просто було віконечко, і сиділи там всі, а тут були черги. А зараз все інакше, бо електронна черга. Прийшов, натис і чекаєш своєї черги", – говорить киянин Богдан.

А це відділення "Укрпошти" в селі Хотів під Києвом.



"Нереформоване" приміщення "Укрпошти"



"Нереформоване" приміщення "Укрпошти"

Тут обвалюється стеля, наче в підвалі – темно і вогко. Немає опалення, електромережа стара, тож часто зникає світло. Всі зручності – на вулиці. Із транспорту – старі велосипеди. Комп'ютер є, але він швидше елемент інтер'єру. Терміналів для розрахунку банківськими картками тут зроду не було, із техніки лише касовий апарат. Щоправда, і з ним не все гаразд.

Касовий апарат, на якому ми чеки пробиваємо, дореволюційний. Він же ж не працює. Купу грошей я маю сидіти і отак "тьху" вручну рахувати,

– жаліється начальниця відділення "Укрпошти" села Хотів Галина Годун.

І попри це, відділення залишається осередком цивілізації для навколишніх сіл. Тут про модернізацію і не мріють. Бояться хіба, аби гірше не було.

"Говорили, але я не знаю, чи це правда, що залишиться один листоноша, який буде обслуговувати усе село. Це ж не реально!" – обурилась працівниця відділення "Укрпошти" села Хотів Олена Мироненко.

Читайте також: Чорна п'ятниця в Україні та світі: де шукати найбільші знижки – інфографіка

А от топ-менеджери "Укрпошти" на зарплати, схоже, не скаржаться. Генеральний директор, призначений у 2016-му, Ігор Смілянський торік заробив 3 мільйони 958 тисяч гривень. А його перший заступник з фінансів Олександр Чернявський – понад 6,5 мільйона гривень. Це при тому, що "Укрпошта" далі збиткова.

Аби заробляти, нове керівництво обрало курс реформ. Тож вирішили розширити перелік послуг, які надає "Укрпошта". Наприклад, пропонують, щоб поштовий оператор займався страхуванням. А ще хочуть, щоб клієнти могли відкрити на пошті рахунки, як у банку, і отримувати в такий спосіб пенсії.

Якщо клієнт захоче, щоб йому доставляли пенсії в готівці, йому доставлятимуть пенсії в готівці. А якщо клієнт захоче відкривати рахунок і буде затверджений законопроект 66.01, то пенсіонер зможе отримувати пенсію на свій рахунок,

– зазначила директорка розвитку мережі "Укрпошти" Валентина Дудко.

Уже навіть законопроект підготували, він очікує розгляду. А ще "Укрпошта"" може закрити до семи тисяч відділень, якщо не підвищать тариф за доставку пенсій. Мовляв, держава за цю послугу платить мало, і підприємство лише цього року зазнало збитків на мільярд гривень. А от в уряді підвищувати розцінки не квапляться, хочуть спершу перевірити, чи чесно "Укрпошта" формує ціну.