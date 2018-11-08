18:28
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      "Укрпошта" модернізована: чим відрізняються нові відділення від "нереформованих"

      8

      Державне підприємство "Укрпошта" модернізує свої відділення. Міські – капітально ремонтують, а в сільських де-не-де встановлюють комп'ютери та проводять інтернет. Та у планах не лише зміна інтер'єру. Еволюції зазнають послуги поштового оператора. Щоправда, деяких нововведень українці чекають з острахом.

      Ось так після капітального ремонту виглядає одне із відділень "Укрпошти" у центрі Києві.

      Читайте також:  Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком


      Нове відділення "Укрпошти"

      Для працівників – комфортні робочі місця, сучасні комп'ютери та кімнати, щоб пообідати й перепочити. Для фізичних і юридичних осіб – окремі каси та термінали для розрахунку банківськими картками.

      Зараз люди більше переходять на безготівкові розрахунки, ніж на готівкові. Це зручніше для людей,
      – зауважила начальниця відділення "Укрпошти" №150 міста Києва Марія Кірова. 

      Та найбільше кияни радіють електронній черзі.

      "Раніше просто було віконечко, і сиділи там всі, а тут були черги. А зараз все інакше, бо електронна черга. Прийшов, натис і чекаєш своєї черги", – говорить киянин Богдан. 

      А це відділення "Укрпошти" в селі Хотів під Києвом.


      "Нереформоване" приміщення "Укрпошти"


      "Нереформоване" приміщення "Укрпошти"

      Тут обвалюється стеля, наче в підвалі – темно і вогко. Немає опалення, електромережа стара, тож часто зникає світло. Всі зручності – на вулиці. Із транспорту – старі велосипеди. Комп'ютер є, але він швидше елемент інтер'єру. Терміналів для розрахунку банківськими картками тут зроду не було, із техніки лише касовий апарат. Щоправда, і з ним не все гаразд.

      Касовий апарат, на якому ми чеки пробиваємо, дореволюційний. Він же ж не працює. Купу грошей я маю сидіти і отак "тьху" вручну рахувати,
      – жаліється начальниця відділення "Укрпошти" села Хотів Галина Годун. 

      І попри це, відділення залишається осередком цивілізації для навколишніх сіл. Тут про модернізацію і не мріють. Бояться хіба, аби гірше не було.

      "Говорили, але я не знаю, чи це правда, що залишиться один листоноша, який буде обслуговувати усе село. Це ж не реально!" – обурилась працівниця відділення "Укрпошти" села Хотів Олена Мироненко. 

      Читайте також:  Чорна п'ятниця в Україні та світі: де шукати найбільші знижки – інфографіка

      А от топ-менеджери "Укрпошти" на зарплати, схоже, не скаржаться. Генеральний директор, призначений у 2016-му, Ігор Смілянський торік заробив 3 мільйони 958 тисяч гривень. А його перший заступник з фінансів Олександр Чернявський – понад 6,5 мільйона гривень. Це при тому, що "Укрпошта" далі збиткова.

      Аби заробляти, нове керівництво обрало курс реформ. Тож вирішили розширити перелік послуг, які надає "Укрпошта". Наприклад, пропонують, щоб поштовий оператор займався страхуванням. А ще хочуть, щоб клієнти могли відкрити на пошті рахунки, як у банку, і отримувати в такий спосіб пенсії.

      Якщо клієнт захоче, щоб йому доставляли пенсії в готівці, йому доставлятимуть пенсії в готівці. А якщо клієнт захоче відкривати рахунок і буде затверджений законопроект 66.01, то пенсіонер зможе отримувати пенсію на свій рахунок,
      – зазначила директорка розвитку мережі "Укрпошти" Валентина Дудко. 

      Уже навіть законопроект підготували, він очікує розгляду. А ще "Укрпошта"" може закрити до семи тисяч відділень, якщо не підвищать тариф за доставку пенсій. Мовляв, держава за цю послугу платить мало, і підприємство лише цього року зазнало збитків на мільярд гривень. А от в уряді підвищувати розцінки не квапляться, хочуть спершу перевірити, чи чесно "Укрпошта" формує ціну.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      сьогодні , 18:12 Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сьогодні , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сьогодні , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук