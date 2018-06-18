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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Укрпочта" запустила канал экспресс-доставки товаров из Китая

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Укрпочта запустила канал экспресс-доставки из Китая
Укрпочта запустила канал экспресс-доставки из Китая / hromadske.ua

Укрпочта первой в Украине начала сотрудничество с одним из крупнейших мировых ритейлеров – компанией JD.com

Об этом информировали в пресс-службе почтового оператора.

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Доставка товаров через этот канал в среднем происходит в течение 14 дней, тогда как стандартный срок доставки из JD может составлять до 45 дней.

Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-Ukrposhta, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате.

"Теперь онлайн-шопинг будет еще доступнее, и украинцы смогут приобрести товары на этой популярной во всем мире площадке”, – отметил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности "Укрпочты" Александр Перцовский.

Теги: Новости Украины Китай
Источник: 24 Канал
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