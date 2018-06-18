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Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Укрпошта" запустила канал експрес-доставки товарів із Китаю

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Укрпошта запустила канал експерс-доставки із Китаю
Укрпошта запустила канал експерс-доставки із Китаю / hromadske.ua

Укрпошта першою в Україні почала співпрацю із одним із найбільших світових ритейлерів – компанією JD.com

Про це інформували у прес-службі поштового оператора.

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Доставка товарів через цей канал в середньому відбувається протягом 14 днів, тоді як стандартний строк доставки із JD може складати до 45 днів.

Митне оформлення товарів, що надійшли в Україну через канал JD-Ukrposhta, відповідно до українського законодавства, проводиться у експрес-форматі.

"Тепер онлайн-шопінг буде ще доступнішим і українці зможуть придбати товари на цьому популярному в усьому світі майданчику”, – наголосив перший заступник генерального директора з операційної діяльності "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Теги: Новини України Китай
Джерело: 24 Канал
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