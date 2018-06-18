"Укрпошта" запустила канал експрес-доставки товарів із Китаю
Укрпошта першою в Україні почала співпрацю із одним із найбільших світових ритейлерів – компанією JD.com
Про це інформували у прес-службі поштового оператора.
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Доставка товарів через цей канал в середньому відбувається протягом 14 днів, тоді як стандартний строк доставки із JD може складати до 45 днів.
Митне оформлення товарів, що надійшли в Україну через канал JD-Ukrposhta, відповідно до українського законодавства, проводиться у експрес-форматі.
"Тепер онлайн-шопінг буде ще доступнішим і українці зможуть придбати товари на цьому популярному в усьому світі майданчику”, – наголосив перший заступник генерального директора з операційної діяльності "Укрпошти" Олександр Перцовський.
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