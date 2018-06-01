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"Укрспирту" арестовали счета: госпредприятие может обанкротиться

26 Читати новину українською
"Укрспирт" может обанкротиться / Иллюстративное фото

1 июня стало известно об аресте счетов государственного предприятия "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, счета были заблокированы в пределах принудительного исполнения Государственной исполнительной службой решения от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму почти 187 миллионов гривен.

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В то же время в "Укрспирт" уверяют, что на 31 мая 2018 года госпредприятие не имеет никакой задолженности по налогам, сборам или платежей.

Взыскание наложенные на предприятие обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012 - 2014 лет, за которые ни один чиновник не понес ответственности,
– говорится в сообщении.

Однако на госпредприятии уверяют, что "Укрспирт" в судебном порядке отменил решение, по которому наложено взыскание, а приказы о взыскании все равно были взяты к исполнению.

В компании также заявили, что наложение ареста на имущество государственного предприятия грозит банкротством, ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно.

В "Укрспирт" предостерегают, что из-за этого государственное предприятие может стать банкротом, а вся спиртовая отрасль Украины может быть остановлена.

Теги: Штрафы Деньги Алкоголь Укрспирт Новости Украины
Источник: 24 Канал
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