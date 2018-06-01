"Укрспирту" арештували рахунки: держпідприємство може збанкрутувати

1 червня стало відомо про арешт рахунків державного підприємства "Укрспирт".

Як інформує прес-служби держпідприємства, рахунки були заблоковані в межах примусового виконання Державною виконавчою службою рішення від 11 вересня 2014 року про стягнення штрафів на суму майже 187 мільйонів гривень.

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Водночас в "Укрспирті" запевняють, що станом на 31 травня 2018 року держпідприємство не має жодної заборгованості щодо податків, зборів чи платежів.

Стягнення накладені на підприємство обумовлені неузгодженими податковими нарахуваннями 2012-2014 років, за які жодний посадовець не поніс відповідальності,

– йдеться у повідомленні.

Проте на держпідприємстві запевняють, що "Укрспирт" в судовому порядку скасував рішення, за яким було накладено стягнення, а накази про стягнення все одно були взяті до виконання.

У компанії також заявили, що накладення арешту на майно державного підприємства загрожує банкрутством, адже погасити нараховану фіскальною службою неузгоджену суму штрафних санкцій неможливо.

В "Укрспирті" застерігають, що через це державне підприємство може стати банкрутом, а уся спиртова галузь України може бути зупинена.